Øyenvitner mener drone var over topphemmelig norsk lyttestasjon

En av de nærmeste naboene til Etterretningstjenestens lytteanlegg i Vadsø, Bjørn Øistein Andreassen, sier at han hørte en høy og spesiell lyd forrige mandag kveld ved 20-tiden. Han gikk ut på terrassen for å se hva det var.

– Med en gang jeg kom ut, økte lyden betraktelig. Jeg kikka opp og så bare lys egentlig, som nærmest tegnet en strek i mørket. Og så hørte jeg den summinga som propeller gir i lufta. Jeg må si at jeg ble overrasket av både den kraftige lyden og farten.

Bjørn Øistein Andreassen trodde han så en drone som tilhørte Kystvakten. Det var det ikke. Foto: privat

Ambulansesjåføren sier at han gikk og hentet en kikkert han hadde stående i vinduskarmen inne i stua. Han mener objektet brukte lys forover, men så ikke de vanlige røde og grønne posisjonslysene i mørket.

Andreassen mener at han klarte å følge objektet seks-syv kilometer ut i Varangerfjorden.

– Jeg så lysene med det blotte øyet. Og det var ikke noen problemer å følge den med kikkert før den ble borte. Jeg tenkte at den kanskje hadde landet på et kystvaktskip.

Kystvaktskipet «Jarl» var i området, men hadde ikke drone oppe.

Forsvaret ikke oppe med drone

Kystvakten hadde i flere dager vært i området med kystvaktskipet «Jarl», opplyser Forsvaret. Men Kystvakten var denne kvelden ikke oppe med drone i området, sier orlogskaptein Michel Hayes i Sjøforsvaret.

Major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter sier at Forsvaret ikke er kjent med flyvning av en drone over Vadsø denne dagen.

Politiet opplyser at et ambulansefly var i området senere på kvelden. Men utover det er politiet ikke kjent med trafikk som kan være med på å forklare observasjonen, sier operasjonsleder ved operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt Gunnar Øvergård.

Forsvarets stasjon i Vadsø er om lag syv mil fra grensa til Russland, og er modernisert det siste året, i følge Forsvaret. Stasjonen har fått fire nye kupler. Foto: Bård Wormdal

Også fiskeren Kjetil Sivertsen mener at det var en drone over Vadsø forrige mandag. Han sier at han var i kaiområdet i det aktuelle tidsrommet.

– Jeg hørte et forferdelig rabalder da den drona fløy over. Jeg har aldri hørt noe lignende – det måtte ha vært noe sånt som en drone, sier Kjetil Sivertsen.

Mathias Johnsen i Vadsø sier at han mente at han kjente igjen lyden av et ambulansefly da objektet fløy over byen. Han bestemte seg da for å sjekke det nærmere ved å bruke appen Flight Radar på telefonen. Da ble han overrasket.

– Det var ikke noe å se på Flight Radar, sier Mathias Johnsen.

Ottar Zahl Jonassen i Vadsø mener han for fire år siden så en avansert drone fly mot Forsvarets stasjon i Vadsø. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Også observasjon tidligere

En lignende observasjon ble gjort i Vadsø for fem år siden. Denne observasjonen ble gjort i fullt dagslys 15. august 2017 rundt 14.30

– Jeg så et flylignende objekt med lite lyd som kom fra sørøst over byen og med retning mot Forsvarets stasjon. Like før stasjonen tok objektet en krapp sving mot nord i svært lav høyde. Mest sannsynlig var det en avansert drone, sier Ottar Zahl Jonassen.

– Har du sett fly gjøre en lignende manøver over byen?

– Nei, aldri.

-Rell fare for spionasje

I Sverige har det i år vært flere observasjoner av store droner av militær type over bygninger med stor sikkerhetspolitisk betydning som har vakt oppsikt.

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, Sofie Nystrøm, vil ikke bekrefte bruk av droner i spionasje mot norske forsvarsanlegg, men er bekymret for bruken av droner.

– Det å ulovlig ta seg inn over forbudte områder i Norge og spionere fra luften er enn høyst reell trussel, sier Sofie Nystrøm.

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm vil ikke bekrefte bruk av droner i spionasje mot norske forsvarsanlegg. Foto: Oda Hveem

Informasjonsavdelingen i Avinor opplyser at de ikke kan bidra til å få avklart om det var en drone som fløy over Forsvarets anlegg i Vadsø i forrige uke eller ikke.

Kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten Ann-Kristin Bjergene sier i en kommentar at Etterretningstjenesten ikke kommenterer forhold innenlands.