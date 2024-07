Oppsummering • Øvre Pasvik Nasjonalpark i Sør-Varanger har fått status som en «Dark-sky»-park, noe som betyr at området er mørkt nok til å se en naturlig mørk nattehimmel og at parken forplikter seg til å holde det mørkt i fremtiden.

• Initiativtaker Bernt Nilsen tror at sertifiseringen vil føre til internasjonal oppmerksomhet for Pasvik og øke stjerneturismen.

• Sigrid Ina Simonsen, direktør i NHO Arktis, mener at astroturisme kan gjøre Sør-Varanger til en større turistdestinasjon.

• Dette er første gang en nasjonalpark i Norge får denne sertifiseringen, og det har vært en krevende prosess som har tatt tre år.

• Samtidig som turismen øker, øker også CO2-utslippene knyttet til turisme, og Simonsen understreker at det er viktig å finne en bærekraftig måte å forvalte turismen på.

– Mange kjenner til fugleturisme. Stjerneturisme er i ferd med å bli like stort, sier Bernt Nilsen.

Øvre Pasvik Nasjonalpark i Sør-Varanger har fått status som en «Dark-sky»-park.

Globalt blir arbeidet med lysforurensing frontet av organisasjonen «International Dark sky Association». Gjennom programmet International Dark Sky Places (IDSP) sertifiseres lokalsamfunn, parker og andre områder rundt om i verden som bevarer og beskytter mørke steder. Det er de som godkjenner at en plass får denne sertifiseringen.

Det betyr i hovedsak to ting:

Det er så mørkt at man kan se en naturlig mørk nattehimmel. Dette gjør at det er en stor sjanse for å Melkeveien og andre stjernebilder på klare netter.

Det betyr også at nasjonalparken forplikter seg til å holde det mørkt.

Nilsen, som har vært initiativtaker og selv er medlem i organisasjonen «Dark sky», mener at en sertifiseringen vil føre til internasjonal oppmerksomhet for Pasvik.

Øvre Pasvik Nasjonalpark får som medlem av DarkSky-organisasjonen bistand fra dem til videreformidling, tilbud om opplevelser og reduksjon av lysforurensing.

Første i Norge

Nilsen har reist mye rundt i verden som hobbyfotograf, og har selv jaktet på himmelfenomener med kameraet sitt.

– Jeg har vært spesielt interessert i å ta bilder av klare nattehimler. I en nasjonalpark i USA, med gode fotoforhold, så jeg skilt hvor parken var merket «Dark sky», sier han.

Slik fikk han ideen om å prøve å få dette til i Pasvik. I tre år har derfor nasjonalparkstyret og Nilsen jobbet for dette.

– Det har vært mye dokumentasjon som måtte på plass. I flere år har vi vært ute om natten for å måle lysnivåene og dokumentere at det er mørkt nok, sier han.

De har også måttet redusere kunstige lyskilder i området til et minimum.

Rundt 200 naturområder i verden har fått den samme sertifiseringen, men i Skandinavia har det til nå bare vært ett sted i Danmark på listen.

Finnskogen på Østlandet har tidligere prøvd å få den samme sertifiseringen, men foreløpig er den ikke oppført på «Dark sky» sin nettside.

I vinter var Bernt Nilsen, medlem i «Dark Sky», ute i 30 minusgrader for å måle hvor mørkt det var i Pasvik. Dette har han gjort flere ganger de siste årene. Foto: Bernt Nilsen

Flere vinterturister

Steder i verden hvor man kan oppleve fullstendig mørke blir stadig færre.

Mer enn 80 prosent av verdens befolkning bor i lysforurensede områder. I Europa og USA er tallet på hele 99 prosent.

Lysforurensning gjør det vanskeligere å se nattehimmelen. En tredjedel av verdens befolkning lever på steder med så mye lysforurensning at de for eksempel ikke kan se Melkeveien.

I Finnmark har utenlandske turistene strømmet til de siste årene. Ifølge tall fra SSB har besøkstallet på vinterhalvåret økt fra 34.000 turister i 2014 til over 80.000 i 2024.

Regionsjef i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, tror stjerneturisme vil føre til flere turister i Sør-Varanger. Foto: Moment Studio

– Voksende nisje

Sigrid Ina Simonsen, direktør i NHO Arktis, understreker at nordlyset og kalde vintrer er stor grunn for at turister velger å legge ferien sin hit.

Hun tror imidlertid at astroturisme, eller stjerneturisme, kan føre til at enda flere turister kommer i årene fremover.

– Astroturisme finnes flere steder i verden allerede. Det er en voksende nisje. Det er et ekstremt spennende prosjekt i Pasvik, sier hun.

Bernt Nilsen forteller at nasjonalparken nå er i gang med å forberede seg til at både lokale og turistene kommer. Blant annet er de i ferd med å kjøpe inn kikkerter og teleskop for at besøkende skal kunne få en best mulig opplevelse av nattehimmelen.

– Man kan se Melkeveien med egne øyne, men hvis man ønsker å se planeter og deler av fremmede galakser enda nærmere, er det mulig med riktig utstyr, sier han.