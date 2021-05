1. mai er vanligvis en festdag, men heller ikke i år får folket markert den på skikkelig vis på grunn av unntakstilstanden. I likhet med i fjor blir flere feiringer digitale rundt om i landet.

På torget i Kirkenes i Sør-Varanger møtte flere opp til dagens 1. mai arrangement. Torget ble åpnet opp for maks 200 deltagere, men LO oppfordret likevel folk til å følge med på markeringen hjemmefra.

Også i industrikommunen Årdal innerst i Sogn er 1. mai like viktig for bygda i dag som den gang industrisamfunnet ble etablert i 1947.

For andre året på rad har de ei redusert feiring, men med sol fra blå himmel startet dagen med flaggheising og et stille markeringstog til monumentet Rallaren.

– Uten kraften og industrien hadde vi nok ikke hatt det Norge vi har i dag, seier Hege Terese Olsen som LO-leder i Årdal og omland.

Under markeringen i fjor dukket flere nysgjerrige turgåere dukket opp. Smittevernregler og avstand er i år også nødt til å være en sentral del av feiringen.

Ved monumentet Rallaren i Årdal stilte flere opp for å markere 1. mai. Foto: Kirsti Eklund

Føler på fellesskapet

Lørdag morgen holdt SV-leder Audun Lysbakken i tale til folket gjennom digitale plattformer.

I talen trakk han særlig frem den utfordrende arbeidssituasjonen landet står i etter over et år i pandemi. Over 200.000 mennesker er arbeidsløse, ifølge tall fra Nav.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Bendiksby

– Flere hundre tusen har blitt rammet av nedstengning, permitteringer, oppsigelser og konkurs. Mange har fryktet for jobbene sine. Altfor mange sliter med å få pengene til å strekke til. Det er 200.000 veldig gode grunner til å markere 1. mai i dag.

Han sier han kjenner på fellesskapet, selv om det ikke er mulig å omfavne hverandre, slå av en prat eller bli inspirert av noen som er ute på torg eller i gater i samme ærend.

– Det er en festdag fordi vi feirer de som gikk foran, og kjempet for et samfunn for mange, ikke bare de få på toppen. Men det er også en kampdag fordi mye gjenstår.

Feiring i hovedstaden

1. mais hovedarrangement i Oslo er toget fra Youngstorget, men i år som i fjor vil det bli et tomt torg på arbeiderbevegelsens store dag.

I fortsettelsen av annerledesåret er det «Ulikhet» som er hovedtema.

Blant annet har Rødt-leder Bjørnar Moxnes talt, det samme har Audun Lysbakken. Rundt klokken halv ett lørdag skal AUF-leder Astrid Hoem tale, og kort tid etter er det Ap-leder Jonas Gahr Støre sin tur.

Alle LOs arrangementer blir i dag strømmet i digitale tjenester, men noen steder er det lokale tog, blant annet i Sør-Varanger i Finnmark.

Foto: Eirik Ramberg / NRK

Vandreteater i Tromsø

En av de få plassene du kan få anledning til å gå i tog i dag er i Tromsø. Arrangøren bak 1. mai-toget er folkebevegelsen Nordting. I likhet med oppmøte i Kirkenes, vil det også i Tromsø være forbeholdt maks 200 deltakere.

Ifølge kunster Amund Sjølie Sveen har Nordting en god grunn til å markere dagen.

Amund Sjølie Sveen i Nordting. Foto: Sara Simonsdatter Bakke / NRK

– Vi kan si mye om digitale tog, men vi står i fare for å miste taket på hele 1. mai. Verden blir ikke forandret av å gå i tog på internett, det skjer først forandring når vi går ut i det offentlige rom, fysisk.

Sveen sier han forstår at det er vanskelig å gjennomføre fysiske samlinger i dag, men mener også at dagen i dag åpner for å faktisk kunne fortsette å vise seg frem, innenfor de regler rundt smittevern som finnes.

Det hele avsluttes med allsang, appell og pønk i Tromsø sentrum.