I aldersgruppen 18–29 år i Finnmark sier nemlig kun 23,5 prosent seg villig til å fly mindre av hensyn til klimaet i fremtiden.

Det viser en måling InFact har utført for NRK.

I Troms og Nordland svarer over 50 prosent av de spurte ja på samme spørsmål.

Trist, synes Nina Bellika i Alta. Hun skulle ønske like mange svarte ja i Finnmark.

– Det handler jo litt om muligheter og avstand. Men jeg synes det er kjedelig hvis vi skal stå her oppe i Finnmark å si at vi ikke har lyst til å gjøre den samme innsatsen for klimaet.

Slik svarte meningsmålingens deltakere som er mellom 18 og 29 år, på spørsmålet: Region Ja Nei Vet ikke Nordland 50 % 40,2 % 9,8 % Troms 53,4 % 37,4 % 9,2 % Finnmark 23,5 % 62,9 % 13,6 %

Tror flere er bekymret for klimakrisen

31-åringen har familie i både sør og nord, men flyttet til Alta i 2015.

Siden har det blitt færre flyreiser.

– Jeg tok flere utenlandsreiser da jeg bodde sørpå. Nå flyr jeg stort sett bare for å besøke familie sørpå, sier Bellika.

Nina Bellika trives godt ute i naturen, her ved Tverrelva i Finnmark. Hun er imponert over at nesten 50 prosent i nord sier de er villig til å kutte ned på flyreisene sine. – Det viser et stort miljøengasjement, mener hun. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Selv om Bellika går noe mot strømmen i Finnmark, sier over 46 prosent i Nord-Norge seg villige til å fly mindre i fremtiden på grunn av klimaendringene.

Overraskende, men positivt, mener MDG-politiker Miriam Akkouche.

– Jeg tror dette viser at mange er mer bekymret for klimakrisen enn tidligere. At flere mener man burde gjøre mer. Det synes vi i MDG er kjempebra, sier Akkouche.

Flere av dem som sa ja i målingen, støtter også MDG. De aller fleste som støtter Rødt og SV svarte også at de er klare til å fly mindre.

Er du villig til å reise mindre med fly i fremtiden av hensyn til klimaet? Parti Ja Nei Vet ikke Ap 48,9 39,5 11,7 Frp 19,9 68,2 11,9 H 31,4 55,3 13,3 Krf 43,3 26,7 30 V 60,5 27,9 11,6 SV 77,7 11,6 10,7 Sp 45,8 42,3 11,9 Rødt 79 15,2 5,7 MDG 90,5 3,2 6,3 Pasientfokus 33,3 55,2 11,5 Ville ikke stemt / vet ikke 41,9 37,6 20,5 etter parti

Mange Frp-velgere vil fly som før

Blant Frp-velgerne i målingen viser kun 19,9 prosent vilje til å fly mindre.

Det synes partilederen er helt greit.

– Jeg mener folk skal få lov til å fly akkurat så mye de vil enten de bor sørpå eller nordpå. Politikernes oppgave er ikke å moralisere over det, sier Sylvi Listhaug (Frp).

– Du synes dette kun er moralpolitikk?

– Ja, det er det venstresiden og spesielt MDG holder på med. De skal moralisere og føre en formynderpolitikk over folk, mener Listhaug.

– Jeg synes det er det som blir så feil i denne klimadebatten. At noen skal påtvinge sine løsninger, det dem mener er riktig for andre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Oppfordrer til å bruke nærområdene

For Nina Bellika i Alta er klima og miljø en av de viktigste sakene under høstens stortingsvalg.

Hun tror et bedre kollektivtilbud vil gjøre at flere velger bort fly, men mener det handler om flere ting.

Bellika vendte nemlig tilbake til Finnmark for nærheten til naturen, og håper koronapandemien har sørget for at flere har fått øynene opp for sitt nærområde.

– Jeg tror man burde fortsette å motivere folk til å bruke nærområdene. Det å vise frem hvilke muligheter som finnes i Nord-Norge. Gjøre det like eksotisk som å fly til Thailand.