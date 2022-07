Når utbyggerne ikke får bruke alle frekvensene som ellers er tilgjengelig for 5G-nettet, betyr det tregere nett for folk i Øst-Finnmark.

Det bekrefter både Telenor og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Begrenset 5G i landsdelen ble først omtalt av Sør-Varanger avis.

Bernt Nilsen i Kirkenes er blant dem som reagerer.

– Det vil være negativt både for omdømmet til regionen og den faktiske bruken av teknologien hvis vi blir liggende etter resten av landet. Det er helt uakseptabelt.

Nilsen er bedriftsleder og styremedlem i flere bedrifter og organisasjoner. Han mener 5G-nettet er et helt avgjørende grunnlag for fremtidsrettet teknologi.

– Det kommer hele tiden nye produkter og tekniske løsninger. Hvis vi mangler infrastrukturen og basisdekningen som et 5G-nett gir, så vil vi jo ikke kunne ta det i bruk. Det vil kunne hemme folk, både privatpersoner og næringsdrivende, mener Nilsen.

Bedriftsleder Bernt Nilsen mener norske myndigheter må sørge for å frigjøre frekvensene som trengs til 5G-nettet. Foto: Kristin Humstad / NRK

Forsvarsbruk

De frekvensene som 5G-nettet bygger på, brukes allerede til andre formål i området. Det gir begrensninger, sier John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Det norske Forsvaret har en type frekvenser som må beskyttes. Det gjør at noen av frekvensene vi bruker til 5G ikke kan brukes øst i Finnmark.

Begrensninger i 5G rammer seks av de østligste kommunene i Finnmark, som er Tana, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

I tillegg nevner Velure nærheten til grensa som et problem. For eksempel kan en frekvens som brukes til mobiltelefoni i Norge, brukes til flykommunikasjon i et annet land. Da blir det krasj.

Naboland må bli enige om hvordan frekvensene skal brukes, sier John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Gunstein Myre / NKOM

– Vi må avtale med naboland hvordan de skal bruke frekvensene. Det er ikke forskjellig fra Russland til Sverige og Finland; vi må gjøre det med alle naboland. Så er det slik at noen land har en annen type frekvensbruk enn Norge. Da kan det være sterkere begrensninger på grensen for vår bruk hvis nabolandene har det en annen type bruk som krever større grad av beskyttelse, forklarer Velure.

Hengende etter

Bernt Nilsen regner ikke med dramatiske konsekvenser over natta, men frykter at Øst-Finnmark blir en sinke etter hvert som det kommer stadig ny teknologi knyttet til 5G-nettet.

– Fra velferd til veibygging og luftfart gir 5G helt nye muligheter. Hvis vi ikke skal ha den ekte dekningen på 5G her, kan du ikke bruke den typen utstyr og produkter, sier Nilsen.

– Forsvarsmessige begrensninger som Norge har gått med på eller ikke våget å ta opp med russerne, det må man bare rydde opp i.

Vardø rammes også av begrenset 5G-nett. Forsvarets globuser i Norges østligste by er godt synlig. Foto: Knut-Sverre Horn

Håper det ikke blir for galt

For tiden jobber Telenor med å bygge ut 5G-nettet i Øst-Finnmark. Planen er at mye av utbyggingen skal være fullført i 2023.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, håper at den noe lavere hastigheten ikke vil ha mye å si for de som bor i delene av Øst-Finnmark hvor frekvenser beskyttes.

Selskapet vil tillempe de tekniske løsningene så godt det lar seg gjøre.

– Vi må ta i bruk andre frekvensspekter som vi i dag bruker til 4G og få en annen fordeling mellom 4G og 5G. Uten å bli for teknisk, så håper vi at dette ikke skal få de store konsekvenser for kundene, sier Amundsen.

– Det bor jo ikke det antallet mennesker i Sør-Varanger som det for eksempel bor i Alta eller Tromsø. Så vi håper og tror at det skal gå bra.