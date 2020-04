– Folk i nord må ta seg sammen og argumentere på en skikkelig måte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Innlegget som ble publisert i Nettavisen søndag dreide seg om lokale karantenebestemmelser i Nord-Norge. «Når det store flertall nordnorske kommuner innfører egne karantener, så er det hinsides både loven og fornuften», skrev Ørjasæter, som er forfatter og høyskolelektor.

Både standpunktet og den kraftfulle retorikken har høstet rasende motangrep. Særlig denne karakteristikken:

«Nordlendingen har vist seg fram akkurat slik stereotypien av ham er: Frisk i kjeften men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent.»

Politisk rådgiver i SV, Ketil Steigen, svarte med ironi på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rammer ikke søringer

Ørjasæter møtte redaktør Rolf Edmund Lund i Altaposten til debatt på NRK Finnmarks morgensending onsdag.

– Hun sier selv at vi er nødt til å lære oss å debattere, så lirer hun av seg en karikatur av nordlendinger. Hun tramper på folk. Denne mangelen på respekt gjør at folk blir sinte og lei seg, sa Lund.

Han synes det er rart at Ørjasæter har latt seg lure og provosere av medieordet «søringkarantene». Det er stadig nevnt i debatten at restriksjonene liten grad rammer folk som bor sørpå.

– De fleste som kommer i karantene her, er folk fra Finnmark som kommer hjem. Da er det meningsløst når vi blir kalt for fremmedfiendtlige.

Redaktør Rolf Edmund Lund mener Ørjasæter feiltolker og vrangleser en rekke uttalelser fra nord. Foto: André Bendixen / NRK

Lund forsvarer de lokale karantenereglene med at kommunene trengte tid til å forberede seg. Han påpeker at reglene nå er opphevet flere steder.

Angrepet fra Ørjasæter kom på et tidspunkt da nasjonale helsemyndigheter egentlig hadde gitt de nordnorske kommunelegene medhold i saken, sier han.

– Folkehelseinstituttet åpner for differensiering, blant annet i forbindelse med skolestart. Ingen forventer at de samme reglene nødvendigvis skal gjelde i nord som i sør. Der kortslutter hun, sier Lund.

Hitler-parallell?

Ørjasæter holdt fast ved kritikken i onsdagens debatt.

– Det alvorlige her er jo at særlig legene i Finnmark har bidratt til å så tvil om nasjonale råd fra Folkehelseinstituttet og våre største eksperter. Når jeg gikk så hardt ut mot akkurat Finnmark Legeforening, er det fordi de sammenlignet Fylkesmannen med hekseprosessene på 1500-tallet og tyskernes framferd under krigen. Det er retorisk så sterkt og så ut på alle vidder, sier Ørjasæter.

Lund mener hun vrangleser innlegget (se de omstridte avsnittene i faktaboksen), og at hun tolker uttalelser fra nordnorske politikere i verste mening og helt ute av sin sammenheng.

Er dette en sammenligning av Fylkesmannen og Hitlers styrker? Ekspandér faktaboks Legene Olav Gunnar Ballo, Britt Larsen Mehmi og Paul Olav Røsbø skrev et innlegg med historiske paralleller i Nordnorsk debatt 9. april. Dette er avsnittene som Elin Ørjasæter og flere reagerer på: «Kommuneoverleger fra 39 kommuner i Troms og Finnmark har, sammen med administrativ og politisk ledelse i kommunene, blitt innkalt til et ukentlig, obligatorisk forum i regi av Fylkesmannen, der mer enn 100 personer kollektivt har kunnet lytte til formanende monologer om det forkastelige i at gjenstridige kommuner benytter seg av smittevernlovens hjemmel for å handle selv, i stedet for unisont å underkaste seg nasjonale retningslinjer. Finnmarks historie er full av eksempler på hvordan makten ter seg, enten det gjelder hekseprosessene på 15- og 1600-tallet, Hansatidens utnyttelse av Finnmarks befolkning i regi av handelshusene i Bergen, krigsmaktens krav om umiddelbar evakuering i 1944 («Skutt blir den…»), 70- og 80-tallets bruk av politi og forsvar for å tvinge gjennom vassdragsutbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, og sist, men ikke minst, tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke, til nesten unisone protester fra mer enn førti berørte kommuner. Daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland kunne den gang ikke skjule sin indignasjon over at det fantes andre meninger lengst mot nord enn den hun hadde selv. Det er noe symboltungt over måten Fylkesmannen i Troms og Finnmark har agert på gjennom coronakrisen, preget av en oppfatning av at landet styres ovenfra og ned, og at Fylkesmannens oppgave er å se til at så skjer.»

Bra helsestell for de fleste

Ørjasæter mener også at folk i Nord-Norge overdriver hvor fælt de har det.

– Det inntrykket nordlendinger ønsker å gi oss, er at alle har åtte timers kjøring i snøføyka til en liten sykestue. Det stemmer ikke. Det meste av den nordnorske befolkningen har ikke lang vei til helsetjenester, mener Ørjasæter.

Hun mener at for eksempel Tromsø, som innførte lokal karantene, gir et bedre tilbud til innbyggerne enn det hun selv får i Oslo.

Rolf Edmund Lund ser saken fra Alta:

– Virkeligheten for oss her oppe er at det er 15 mil til sykehus fra Finnmarks største by, og det er enda verre på kysten. Så er vi i en situasjon der vi med 21.000 innbyggere ikke har nødvendig smittevernutstyr. Det er vær og vind, veien over Sennalandet har vært stengt i flere titalls døgn de siste månedene. Det er en situasjon som er helt forferdelig. Vi prøver bare å videreformidle slik verden ser ut for oss, sier Lund.

«Folk i Nord-Norge»

Ørjasæter forteller om full innboks etter innlegget i Nettavisen. Det mest konsise kom fra Myre i Vesterålen: «Ditt fjotthau!»

– Karakteristikkene dine har kanskje gjort at det er blitt mindre plass til å diskutere selve saken?

– Akkurat det har jeg ikke rukket å tenke så mye over, sa Ørjasæter i debatten.

Men hun var ikke fremmed for å generalisere litt mer:

– En del av mot innleggene siterer meg ravgalt og kommer med masse faktiske feil. Det underbygger hele argumentasjonen min: Nå får folk i Nord-Norge ta seg sammen og argumentere på en skikkelig måte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.