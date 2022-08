Ordkrig mellom Nato og Russland om Arktis

Uttalelsen kommer etter at Stoltenberg søndag sa Nato må øke til sin tilstedeværelse i Arktis.

Den russiske reaksjonen kom i dag:

– Vi tolker slike uttalelser som en intensjon om å konfrontere Russland og russiske interesser i Arktis. Russland vil måtte sikre sine interesser på en tilpasset måte.

I den offisielle reaksjonen heter det at for Russland er Arktis en viktig økonomisk sone.

Det blir også framhevet at aktiviteter i dette området er med på å sikre Russland.

– Arktis er et område av vital interesse for Russland, heter det i uttalelsen.

Natos generalsekretær har de siste dagene besøkt Canada og blant annet møtt Canadas statsminister Justin Trudeau. Stoltenberg mener at den militære betydningen av Arktis øker. Foto: JASON FRANSON / AP

Korteste veien mellom USA og Russland

Jens Stoltenberg har de siste dagene vært på besøk i Canada.

Under en pressekonferanse i Cold Lake, Alberta, understreket Stoltenberg at den korteste veien til Nord-Amerika for russiske fly og raketter, er over Nordpolen.

– Betydningen av det høye nord øker for Nato og for Canada fordi vi ser en betydelig russisk opprustning med nye baser og nye våpensystemer. Også bruk av områdene for å teste de mest avanserte våpnene, inkludert hypersoniske raketter, sa Stoltenberg.

Supersoniske raketter er raketter som går minst fem ganger lydens hastighet.

Russland utvikler det hypersoniske missilet Zircon. Foto: Tass

– Russland er ingen trussel

I et intervju med tyske Welt am Sonntag sa Stoltenberg i går at både USA og Nato ønsker å bli mer aktive i Arktis.

– Nato må øke sin tilstedeværelse i Arktis, sa Stoltenberg.

I den russiske reaksjonen heter det at Russland i Arktis ikke er noen trussel.

– Russlands samarbeid med andre land, inkludert Kina, om Arktis, handler kun om å utvikle områdene videre, og er ikke og kan ikke bli en trussel mot et annet land eller allianse, sier pressetalsmann for Putin, Dmitry Peskov.

I Canada sa Stoltenberg at Russland har åpnet hundrevis av baser og flystriper fra Sovjettiden. Han pekte på at Putin har opprettet en egen arktisk kommando.

Generalsekretæren i Nato var også bekymret for Russlands samarbeid med Kina i nordlige områder.

– Dette strategiske partnerskapet utfordrer våre verdier og våre interesser. Vår respons er en sterk og forutsigbar alliert tilstedeværelse i regionen, sa Stoltenberg

Biden-administrasjonen har offentliggjort planer om å opprette en egen ambassadør for den arktiske regionen. Formålet er blant annet å fremme amerikanske interesser.