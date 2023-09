Da valgresultatet for Måsøy kommune i Finnmark fortsatt ble talt opp, var ordførerkandidat Ingrid Majala (35) på vei fra Havøysund til Hammerfest i ambulanse.

Den lille jenta, som hadde venta ei hel uke over termindato på at mor skulle bli ferdig med valget, ville ut.

– Det var mye som skjedde på tolv timer, fortalte Majala på telefon fra barselavdelingen ved Hammerfest sykehus.

Mens den nybakte firebarnsmoren lå på sykehuset, fulgte far etter i bil.

– Vi må jo si oss fornøyd med valgnatta. Seier i kommunevalget og barnefødsel på noen få timer, sier nybakt far Kevin Samuelsen.

Majala kommenterte valgresultatet tidligere på valgkvelden. 35-åringen er klar til å ta over ordførerkjedet, men først venter mammapermisjon.

– Vi må finne en løsning som gjør at vervet blir ivaretatt på best mulig måte. I babybobla er det nok ikke til det beste for kommunen at jeg er ordfører. Men, jeg er veldig klar for å gi full gass. Det blir en spennende start på permisjonstida, sier den kommende ordføreren.

Kevin Samuelsen rakk ikke selve fødselen, men sier han er klar til å brette opp ermene på hjemmebane de neste fire årene, når samboer Ingrid Majala skal være ordfører. Foto: Kevin Samuelsen

Startet liste med ønske om politisk skifte

Til valg i år stilte Majala som førstekandidat for Bygdelista i Måsøy, som ble startet med mål om å få til et politisk skifte i kommunen med 1.100 innbyggere. Noe lista nå oppnår.

Et samarbeid er avtalt med Senterpartiet, som sørger for flertall med åtte av 15 mandater til kommunestyret.

– Vi forventet nok ikke at vi skulle få det resultatet vi fikk. Det er veldig positivt at så mange har så stor tro på meg og lista at de ønsker oss i førersetet, sa Majala om valgresultatet.

Ingrid Majala rakk akkurat å få med seg valgkvelden hjemme i Havøysund før hun ble sendt til føden i Hammerfest natt til tirsdag. Foto: Privat

Den nye ordføreren er klar på hvilke sak som skal tas tak i når hun overtar.

– Det første vi skal ta tak i er åpenheten i politiske prosesser, slik at innbyggerne skal få vite hva som foregår i kulissene, meddeler hun.

– En trend i Europeisk politikk

I mange kommuner i landet har lister uten partitilhørighet til de store nasjonale partiene gjort gode valg.

Industri- og næringslivspartiet (INP) er eksempel på en parti som nasjonalt har samlet både politikere og velgere fra andre. INP gikk til valg for første gang i 2021 og er etter kommune- og fylkestingsvalget, landets tiende største parti.

I Finnmark gjorde Nordkalottfolket et brakvalg med over 19,5 prosent av stemmene. Noe som gjør partiet til fylkets nest største.

Statsviter Troy Saghaug Broderstad forklarer danning av nye partier og listepartier, som en trend i Europeisk politikk.

– Generelt i det politiske landskap ser vi småpartier og protestparti som vil utfordre status quo til de partiene som har styrt i mange år, forteller Broderstad.

– I tillegg har mange småsteder kanskje ikke nok innbyggere til å stille liste for alle parti på Stortinget. Det gjør at koalisjonspartnere finner sammen. Til tross for uenigheter danner de lister for å samarbeide om saker som de er enige i.

Troy Saghaug Broderstad, førsteamanuensis i sammenliknende politikk ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, sier at det oppstår mange småparti rundt om i Europa. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Godt samarbeid inn mot tøffe økonomiske tider

I Vadsø ble ordfører Wenche Pedersen valgets store vinner. Arbeiderpartiet (Ap) trosser nemlig den nasjonale trenden og går fram nesten tre prosentpoeng.

Også Sosialistisk Forum gjør det bra. Politikerne som meldte seg ut av SV i protest får tre representanter, mens SV-lista får bare én.

– Jeg tror det var helt rett å stille liste. Vi skal fortsette å utfylle hverandre og drive politikken for byen vi er så glade i, sier førstekandidat og varaordfører Hanne Harila.

For videre samarbeid er både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Forum innstilt på.

Vadsø kommune med drøye 5.500 innbyggere, gikk med 24 millioner i underskudd i fjor, og Wenche Pedersen varsler tøffe kutt. Det er her den politiske innsatsen skal legges frem mot desember, ifølge Harila.

– Nå bruker vi tiden frem til desember for å få i land et knalltøft budsjett i desember. Etter det ser vi på veien videre, forteller Harila.