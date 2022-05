Flere kommuner i Nord-Norge har meldt stor interesse for å ta imot flyktninger fra Ukraina, men så langt har det ikke kommet så mange.

– Det vi kanskje er litt skuffet over er at vi ikke har fått flere på akuttmottaket. Vi har beregnet at vi klarer å ta imot 30 flyktninger og skal tilby dem alle tjenestene og bosetting, sier ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola (Sp).

IMDi planlegger å bosette flyktningene slik de har spurt kommunene i Troms og Finnmark om.

– Vi synes det går for tregt. Vi i nord blir litt nedprioritert i forhold til akuttmottak, hevder Mikkola.

Så langt har Nordkapp bosatt seks flyktninger, noe ordføreren synes er for lite.

Derfor har han tatt dette opp via sentrale politikere i Senterpartiet.

Nordkapps ordfører Tor Mikkola føler ikke hele Norges tas i bruk for å bosette flyktninger. Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

– Det beste for flyktningene selv

Også ordføreren i grensekommunen Sør-Varanger synes bosettingen av flyktninger i nord tar for lang tid.

– Mange har bygd opp tjenestene sine og bruker mye økonomi på det og ressurser. Så kommer det ingen flyktninger og da heller ingen penger, selvfølgelig, sier Lena Norum Bergeng (Ap).

Hun sier det har krevd en del ressurser å legge til rette for å ta imot flyktningene.

Det er så langt bosatt 4001 flyktninger fra Ukraina i Norge, ifølge Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 271 av dem er i Troms og Finnmark. Det vil si rundt 6 prosent.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det vil komme 45.000 flyktninger i løpet av året.

Sør-Varanger kommune har vedtatt å bosette 140 ukrainske flyktninger. Så langt har de 11 flyktninger på alternative bosted.

Bergeng mener det er på tide å sende flyktningene ut til kommunene som vil ta imot dem.

– Det er til det beste for flyktningene selv og kommunene. Å bo i store mottak er jo ikke noe særlig over lang tid. Det beste er at de bosettes og kommer i gang med livene sine igjen, sier hun.

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng, synes det er trist at bosettingen i nord går så treigt. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Vil bosette flyktningene der de allerede er

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, sier at de fleste ukrainske flyktningene bosetter seg selv privat eller på alternative bosted og at det er færre av disse som har funnet et midlertidig bosted i Nord-Norge.

– Da forsøker vi å bosette der de allerede har etablert seg. Det betyr jo at hvis det er færre flyktninger fra Ukraina som har valgt å reise til kommuner i Nord-Norge, vil det da automatisk være færre som blir bosatt der i første runde, sier direktøren.

Hun avviser at Nord-Norge blir nedprioritert, og legger til at det fortsatt er mange flyktninger Norge skal gi et nytt hjem som ikke har ankommet landet enda.

– Vi har planer om å bosette i tråd med hva vi har spurt kommunene i Troms og Finnmark om, sier Rieber-Mohn.

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, sier det i ukene fremover vil kommer forespørsler til kommunene om bosetting. Foto: IMDi

Jevn strøm

Regiondirektøren for Nord i UDI, Veronica Mikkelborg, kjenner seg ikke igjen i at mottakene i nord ikke brukes.

Ifølge henne brukes det nemlig i snitt like mange plasser i de tre nordligste fylkene, som på landsbasis.

I region nord er det 15 akuttmottak for flyktninger. To av dem har ikke fått beboere enda. Totalt er det 17 mottak i Norge som per nå står uten beboere.

Samtidig har antall ukrainske flyktninger som ankommer det nasjonale ankomstsenteret gått ned siden påske.

– UDI har sendt flyktninger til mottak i Troms og Finnmark, og det kommer vi til å fortsette å gjøre så lenge det kommer personer med behov for mottaksplass, sier Mikkelborg.