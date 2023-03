Ordfører Mona Benjaminsen i Karlsøy kommune sier den omfattende aksjonen mot blant annet Karlsøybruket på Vannøya i Troms tirsdag, preger kommunen.

Tre personer er pågrepet i saken og fire firmaer er siktet i aksjonen i Troms og i Møre og Romsdal.

– Vannøya er ei stor øy der fiskeriene er bærebjelken. Dette preger lokalsamfunnet og næringslivet der. Man blir berørt, sier ordføreren.

Politi, Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten bidro i forkant av eller under selve aksjonen.

Selv om Vannøya er ei stor øy, så er det små forhold, og ordføreren sier alle kjenner alle.

– Derfor blir man berørt på en eller annen måte. Jeg er bekymret. Det skal foregå en etterforskning og mange skal avhøres. Slike saker kan leve lenge, og det kan påvirke mye mens det pågår.

– Går det mye rykter?

– Ja, det gjør dessverre det. Vi prøver å være på tilbudssida i forhold til skole og barnehage. Vi har også vært i kontakt med eieren av Karlsøybruket, Fjordlaks i Ålesund, om noen av de bekymringene vi får inn om denne viktige hjørnesteinsbedriften og hva denne saken betyr for framtida til bygda. Dette er en av de største bedriftene i kommunen.

Selv om det går rykter, så berømmer hun bygdefolket for at de har skrevet lite i sosiale medier om aksjonen.

– Her slår bygda ring rundt sine uansett hva etterforskninga ender på. Det skal vi sette pris på, sier ordfører Mona Benjaminsen.

– De fleste er lovlydige og dyktige arbeidsfolk

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier til NRK at arbeid mot fiskerikriminalitet er en prioritert oppgave, og at de nå jobber med tiltak.

– Vi jobber nå med tiltak som skal gi myndighetene mer og bedre data både fra fiskeriene og fiskeindustrien, slik at de kan kontrollere at fangst og omsetting går rett for seg.

Skjæran ønsker ikke å kommentere denne konkrete politisaken, og sier han uttaler seg på et generelt grunnlag.

– La meg være tydelig på at de fleste aktørene i fiskerinæringen er lovlydige og dyktige arbeidsfolk. Men vi vet godt at noen useriøse aktører utnytter næringen. Vi jobber med flere tiltak for å verne alle aktørene som driv lovlig og de viktige ressursene i havet, sier fiskeriministeren til NRK.

– Vi har en målsetting om å styrke innsatsen med å forebygge fiskerikriminalitet, sier fiskeriministeren. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

En person i varetekt

Tre personer ble siktet og pågrepet, og politiet tok ut siktelser mot fire selskaper.

Omfattende politiaksjon mot fiskeriene: Tre pågrepet og fire selskaper siktet

Det skjedde etter mistanke om brudd på fiskerilovgivninga i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

Christin Pedersen i Fjordlaks AS, som eier Karlsøybruket, bekreftet onsdag at det har vært en aksjon på deres lokasjon på Vannøya i Troms.

Torsdag ble formiddag en av de siktede varetektsfengslet i to uker. To av de siktede har blitt løslat.

Personen som torsdag ble varetektsfengslet av Nord-Troms og Senja tingrett, har fått oppnevnt Thomas Hansen som forsvarer. Hansen forteller torsdag at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og stiller seg uforstående til siktelsen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra forsvarerne til de løslatte personene.

Torsdag fortalte politiadvokat Ronny Jørgensen at siktelsen strekker seg tilbake til 2018, men poengterer at etterforskningen er i en tidlig fase. Politiet vil nå foreta flere avhør.

– I det persongalleri som skal avhøres så vil fiskerne på enkelte fartøy være aktuelle å snakke med, sier han.

Jørgensen fortalte at de hadde etterforsket skaen i et års tid.

– Vi har fra før av fått informasjon fra skatteetaten om noe kommunikasjon som har vært mellom fiskere og fiskekjøpere, sa politiadvokat Ronny Jørgensen torsdag. Foto: Pål Hansen / NRK

Torsdag kveld bekreftet politiet til NRK at gjennomførte ransakinger på flere steder på Vannøya torsdag, og skulle fortsette arbeidet fredag.

Fredag gjør politiet, med bistand fra Fiskeridirektoratet, undersøkelser på anlegget til Karlsøybruket. NRK kjenner til at flere av fiskerne som leverer til Karlsøybruket er avhørt av politiet.

Lokale fiskere som har levert ved anlegget i mange år stiller seg uforstående til anklagene: