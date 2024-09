– Alle rekorder er på sett og vis et mål for riktig og god innsats, men slike rekorder som dette, gir allikevel litt blandede følelser, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratets Miljøseksjon.

Fiskeridirektoratet melder at det i 2023 ble det tatt opp 1339 garn.

Da ble en 20 år gammel rekord slått.

– Det er positivt at vi faktisk klarer å fjerne mye av det som står igjen på bunnen, men samtidig urovekkende at denne rekorden i første rekke settes med 20 prosent mindre opprenskingsinnsats enn i 2023, og at det aldri før har stått så mye tapte fiskeredskaper igjen i havet, når toktet avsluttes, sier Langedal.

Fjerning av tapte og etterlatte redskaper er et svært viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Toktet har pågått i perioden 7. august til 11. september og dekket kysten og eggakanten fra Ålesund til Honningsvåg.

Toktet har pågått døgnkontinuerlig med det innleide fartøyet M/S «Vikingbank». Foto: Fiskeridrektoratet

Telefon, lysarmatur, kabel og rør

Arbeidet har dekket kysten og havområdene på dyp mellom 50–1400 meter.

– Totalt er det tatt opp og fjernet 1637 garn av ulike typer, 25250 meter line, diverse juksasnører 16500 meter tauverk, 78 teiner samt mengder av vak og anker samt 8400 meter med snurrevadtau som er forlatt eller dumpa, skriver Fiskeridirektoratet.

I tillegg er det tatt opp diverse komponenter fra trålfiske som 5250 vaier, 2 bobins og ca. 300 kvadratmeter med notlin. Samt en telefon, lysarmatur, kabel, rør, slange, plastduk, hansker, og oljeklær har havnet på dekk under opprydningstoktet.

Det ble tatt opp diverse komponenter fra trålfiske som 5250 vaier. Foto: Fiskeridirektoratet

– Ulovlig

Opprenskingstokt blir i hovedsak planlagt og prioritert på bakgrunn av fiskernes tapsrapporteringer gjennom året.

Dette er en elektronisk løsning og alle får ikke dette til å fungere like godt og noen melder ikke tap av andre grunner, slik at arbeidslisten for toktet endres stadig underveis i toktet.

– Dersom noen skulle være i tvil så er det ulovlig for yrkesfiskere å ikke melde fra om et redskapstap, men selve tapet kan skje selv den beste, sier Langedal.

– Mengden fiskeredskaper som er meldt tapt siden forrige opprenskingstokt er i all hovedsak noenlunde lik som foregående år, bortsett fra i fiske etter blåkveite.

Det er mye fisk som blir fanget av spøkelsesgarn. Foto: Fiskeridirektoratet

Nye tekniske løsninger

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling har visjon om å redusere opprenskingsinnsatsen, av hensyn til at behovet skal bli mindre.

Dette skal blant annet gjøres gjennom utvikling av tekniske løsninger som setter fiskeren bedre i stand til egengjenfinning av tapt redskap og økt bruk av nedbrytbare løsninger i fiskeredskaper.

– Vi ser imidlertid at resultat fra dette arbeidet går tregere enn hva vi kunne ønske oss. Vi håper imidlertid at dette vil kunne komme gradvis slik at opprenskingsbehovet blir redusert over tid. Slik det ser ut nå så fremstår imidlertid behovet som økende og dette er svært kostbart arbeid, sier Langedal.