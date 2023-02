Bla deg gjerne nederst i denne saken. Her kan du si din mening og delta i diskusjonen! Var alt bedre før eller har vi blitt snillere med hverandre i skiløypa med årene?

Helene Sørby og Lucie Jurenova har valgt å utnytte en finværsdag i Tromsø med en tur rundt Prestvannet på toppen av øya. Med er også Sørbys hund Maya.

– Som regel er folk veldig hyggelige, men det er noen som oppfører seg som om andre er i veien, sier Sørby.

Hun forteller at hun har opplevd at folk irriterer seg over at hun har med Maya eller at noen velger å gå i stedet for å stå på ski.

– Men det er veldig få som oppfører seg sånn. Jeg forbinder skiløypa med å møte hyggelige folk, frisk luft og en god opplevelse, sier Sørby.

Helene Sørby forteller at noen i skisporet irriterer seg over at hun har med seg hunden Maya. Foto: Aurora Berg / NRK

Tråkker hver dag, bredere og hardere

Henrik Romsaas er friluftsrådgiver i Tromsø kommune. Hans jobb er å sørge for at vi får gode opplevelser i skiløypa.

– Vi skal tilrettelegge for Erik Valnes og Anna Svendsen som satser på topp og alle dem som bare synes det er fantastisk flott å enten kunne gå på ski eller sykle til jobb, eller bare ta seg en tur i marka.

Friluftsrådgiveren kjenner til at det for noen år siden var store konflikter i skiløypa i Tromsø. Folk var uenig om hvem det var som skulle kunne ferdes i skiløypa.

– Mye av min jobb har faktisk vært å fortelle folk at de må senke skuldrene, sende et smil, og være glad for at andre bruker løypa, sier Romsaas. Foto: Privat

– De som hadde dette som turvei om sommeren ble jo plutselig overrasket over at det lå snø i løypa.

– De som gikk på ski følte selvfølgelig da at den tilretteleggingen som var gjort for dem var truet, og den ble ødelagt og da måtte noe gjøres.

Romsaas mener at det har blitt bedre. En av årsaken kan være at de tråkker løyper hver dag, uavhengig om det snør eller ikke.

Nå mener han at det skal være plass enten du går på ski, sykler eller går.

– Tiden der folk bare gikk på ski i utmarksområdene er forbi. Mange går på truger, sykler på fatbike og veldig mange ønsker også å gå og da må vi tilrettelegge for det.

Er det greit å gå i skiløypa? I skiløypa skal man stå på ski. Gå kan man gjøre et annet sted. Det må være lov å gå tur, selv om det er laget skiløype. Vis resultat

Få skøyter – lite konflikt

Pål Anders Ullevålseter er turvert og verdenskjent motorsyklist. Han har vokst opp i nordmarka, midt i hovedstadens tettest befolka løypenett.

Ullevålseter sier at han opplever at det er svært lite konflikt i skiløypene der.

En årsak kan være at det få skiløpere som skøyter i løypene.

– Om det er mye skøyting, så går det fortere og folk går bredere. Det er som regel bare et spor hver vei, og det går egentlig ganske stille og rolig for seg.

Pål Anders Ullevålseter opplever lite konflikt i skiløypene rundt Ullevålseter. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

– Smil, ikke vær irritert

Romsaas i Tromsø er opptatt av at konflikter, som kan oppstår der det er folk, skal løses på et hyggelig vis.

Han vil ikke at du skal bruke verken langfingeren eller pekefingeren, men heller tommelen, og gi dem du møter en tommel opp.

– Jeg skulle ønske at vi klarte å se på de andre som brukte løypa med et smil, i stedet for å være irritert.

– De som bruker skiløypa må vi bare møte med et smil og si: fint at du er ute, fint at du ikke ligger på sofaen, dette er bra for deg, dette er bra for byen, sier Romsaas. Foto: Marita Andersen / NRK

Friluftsrådgiveren er også skitrener for barn. Til barna forklarer han at de ikke må bli irritert om noen står midt i løypa.

Det kan nemlig være en liten fordel, mener han.

– La det være en test på å gå i felt. La det være en liten hindring som gjør deg til en bedre skiløper, sier Romssas med et smil.

