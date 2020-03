Oppfordrer folk til å ikke be om pengene tilbake fra arrangementer

– Jeg tenker at hvis du har råd til det, så ikke be om pengene tilbake for billettene du har kjøpt, sier Ken Arne Brox i festivalen Sørøyrocken.

Han har jobbet med mange kulturarrangement opp gjennom årene. Onsdag skrev han et innlegg på Facebook hvor han oppfordret folk til å være litt rause med arrangørene som må kansellere konserter og arrangementer som følge av koronavirusets begrensende tiltak.

Ken Arne Brox håper folk ser verdien av å redde lokale arrangører. Foto: Sunniva Sollied Møller

– Generelt har de som driver i kulturbransjen marginale budsjetter, og er helt avhengig av billettinntektene.

– Jeg skjønner hvis noen må få tilbake det de har betalt, men så langt det lar seg gjøre håper jeg folk tenker litt lengre frem i tid, sier Brox.

Både hans og andres innlegg om samme tema har blitt delt over 100 ganger, og folk gir sin støtte i sosiale medier.

Foto: Ida Louise Rostad

– Vil ikke ha pengene tilbake

Allerede har flere arrangement rundt om i landet blitt kansellert for å begrense spredningen av viruset. Bare i Finnmark har den kjente Påskefestivalen i Kautokeino, Yukigassen – verdens største snøballkrig – og Snow Station i Vadsø måtte avlyse.

Også Birken og The Gathering i Vikingskipet på Hamar er kansellert.

– Vi har ikke gått ut med noen konkret oppfordring til de som skulle delta hos oss, men vi har allerede fått henveldenser fra både ungdommer som skulle delta, og foreldre. Og det som gjør oss glad er jo at disse sier de ikke vil ha pengene tilbake hvis det kan hjelpe oss å arrangere på nytt til neste år, sier presseansvarlig for The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

Hver deltaker betaler 1300 kroner for å være med på The Gathering, og det skulle delta 6000 ungdommer for å spille dataspill i påsken

– Ser skummelt ut for videre drift

– Det er ingen bra dag i dag, sier Robert Lundgren, ansvarlig for festivalen Snow Station. En festival hvor store artister fra bandene REM og The Dream Syndicate står på plakaten.

– Vi håper så klart at alle som har kjøpt billetter vil akseptere det og ikke be om refusjon. Men vi skjønner også godt hvis dem vil det.

Festivalsjef for Snow Station er veldig bekymret for hvordan det vil gå med festivaler og konsertarrangører hvis ikke regjeringen kommer på banen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Om alle ønsker pengene tilbake kan det få alvorlige konsekvenser for arrangementet.

– Hvis ikke forsikringsselskapet dekker det vi taper, ser det skummelt ut for videre drift, sier han.

Lundgreen håper regjeringen nå kommer på banen.

– De må settes inn tiltak med det samme, til en hel bransje som nå mister inntektsgrunnlaget sitt. Det er alvorlig for Kultur- Norge.

Foto: Ida Louise Rostad

Kollektivt ansvar

Men det er ikke bare selve arrangøren som kan bli påvirket. Det forteller Torgeir Ekeland, festivalsjef for Alta Live i Finnmark.

– Det er så mange andre som er i sving under slike arrangement. I verste fall får ikke arrangøren nok penger til å kunne betale sine underleverandører og både dem og vi går konkurs.

Torgeir Ekeland er festivalsjef for Alta Live. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Alta Live holdes ikke før i august, så Ekeland tar det fortsatt med ro. Han mener likevel at vi nå har et kollektivt ansvar for å hjelpe arrangørene gjennom den verste tiden. Blant annet ved å ikke be om refusjon av billetter.

– Jeg tror det kan være med på å få dem over kneika, slik at vi også har arrangementer i fremtiden.

– Etter noe så alvorlig som dette her, er jeg helt sikker på at vi trenger å møte andre og være med venner for å oppleve noe fint. Rett og slett ha det fint sammen, sier Ekeland.