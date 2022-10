Omkom i fallulykke ved Hamperokken

Politiet ble varslet om hendelsen av resten av turfølget. Redningshelikopter ble umiddelbart sendt til stedet.

– Like etter klokka 15 fikk vi melding fra en som var i fjellet. Det var to stykker som var på tur i lag. De hadde Hamperokken like utenfor Tromsø som mål.

På omkring 1.000 meters høyde var mannen i 30-årene et stykke lenger opp for turkameraten sin da han mista kontrollen og falt.

– Dette skjer i et svært krevende, eksponert område med mye steinur og bratte partier. Det er små marginer når ting går galt, sier operasjonsleder Beate Helberg til NRK.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Beate Helberg Foto: Elise Holdal / NRK

Livet sto ikke til å redde

Turkameraten fikk varslet om ulykka og helikopter ble sent til området. Både melderen og den forulykka ble raskt lokalisert.

– Mannen ble henta av helikopter, men under transporten til sykehuset fikk vi beskjed om at livet ikke sto til å redde. Han hadde blitt påført skader i fallet som gjorde at han mista livet.

Mannen i 30-årene var ifølge Helberg har bodd i Tromsø de siste årene.

Hamperokken er med sine drøyt 1.400 meter den høyeste toppen på fastlandet i Tromsø kommune. Den er et populært turmål, men har flere luftige partier på eggen mellom Middagsaksla og Hamperokken.

– Det går kjente ruter opp dit og er et relativt hyppig besøkt fjell, men man bør vite hva man gjør når man legger en tur dit.

ILLUSTRASJONSFOTO: Personen på bildet har ingenting med ulykken å gjøre. Dette bildet er tatt i 2021. Foto: Shutterstock / NTB. / Shutterstock

Klarvær og frost

Helberg sier hun ikke kjenner til hvor turvant dette følget var.

– Det har vært veldig fint vær i Tromsø, men det har også vært veldig kaldt i natt. Det var frost og is i terrenget til langt utpå formiddagen i lavlandet. Oppe på tusen meter kan det ha vært veldig krevende, kan jeg se for meg.

Før politiet gikk ut med melding om fallulykken var de pårørende varslet. Også turkameraten blir ivaretatt etter hendelsen.

Ulykka skal nå etterforskes og forholdene på ulykkesstedet undersøkes.