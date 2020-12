Omfattende narkonettverk avdekket i sør og nord

Flere av de sikta er tidligere domfelt for grove narkotikaforbrytelser. En del av dem har heller ikke lovlig opphold i Norge.

– Det er beslaglagt hasj og piller, og det har vært omsatt narkotika for flere millioner kroner, forteller Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Det er en kjerne på fem personer som etterforskninga har retta seg ekstra mot.

– Da handler det om organisert kriminalitet som en del av virksomheta. Endelig tiltale tas ut av statsadvokaten, opplyser Myrvoll.

– Har forsynt ungdom

Frank Sletten er politisjef i Harstad.

– Det vi registrerer er at det organiserte nettverket har vært en narkotikaåre inn til Harstad. De har forsynt ungdom her med narkotika. Samarbeidet med kommunen har vært viktig, og er viktig framover, sier han.

Flere av de pågrepne har bodd på asylmottak i Bodø og Harstad.

To av de sikta er lokale Harstadværinger. Ytterligere tre har tilknytning til Harstad, og de har ulik utenlandsk bakgrunn. De 11 sikta er i alderen 20 til 50 år.

Farlige piller

Etterforskninga har pågått siden 2015 da den første saka ble opprettet.

– Politiet har en verktøykasse vi ikke liker å snakke om. Det mest tradisjonelle er telefonavlytting og spaning, som også er brukt i denne saka, sier Myrvoll.

De sikta har hatt ulike roller. I all hovedsak er de fem i Harstad sikta for videresalg, mens to personer som ble pågrepet i Oslo skal ha vært bakmenn.

Når det gjelder pillene som er beslaglagt sier Myrvoll at dette er preparater det tidligere har vært advart mot.

– Slike piller er veldig skumle med det blandingsmisbruket vi ser, sier Myrvoll.