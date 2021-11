Ølen Betong anker til Høyesterett

Selskapet Ølen Betong anker til Høyesterett etter å ha tapt mot den norske staten i lagmannsretten oktober. Anken ble sendt inn søndag, bekrefter advokat Hanne Skaarberg Holen.

Ifølge Holen ønsker selskapet at staten anerkjenner ansvaret for tap som ble påført selskapet, etter at to ansatte i Ølen Betong ble forsøkt rekruttert av E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

Selskapet krever opptil 160 millioner kroner i erstatning.