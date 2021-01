Sterke reaksjoner på ordet «gokk» – men ordføreren er ikke krenka

Artikkelen, som er lest over 200.000 ganger, har vakt oppsikt. Ikke i Båtsfjord, der saken er laget, men flere kommentatorer og kommentarfelt på Facebook har blitt støtt.

For NRK kan da virkelig ikke kalle en kommune i Øst-Finnmark for gokk?

Hvor og hva er egentlig gokk? Ekspandér faktaboks De lærde strides. En teori at det stammer fra det samiske ordet «guhkin», som betyr det som er langt borte. En annen teori er at det stammer fra amerikansk sjargong i militæret, der det ble brukt som en nedsettende betegnelse for asiatiske mennesker. Ordet står ikke oppført i Store norske leksikon. Ifølge Det Norske Akademis ordbok brukes ordet spøkefullt og nedsettende om Nord-Norge og om nordlendingen.

Artikkelen handler om unge leger som drar til Distrikts-Norge og Finnmark for å få mest mulig erfaring. Og den tar opp problemet med at de ikke blir, men reiser igjen.

Blant dem som reagerer er Klassekampen-journalist Ole Magnus Rapp. I en kronikk mener han NRK bør holde seg for god til å stemple Finnmark som «gokk».

Båtsfjord – sakens kjerne. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Bare for å irritere

For begrepet er negativt ladet, og utdødd for flere tiår siden, hevder han.

– Jeg trodde vi var ferdig med å bruke det. For folk vet at det er ikke så ille her oppe, sier Rapp til NRK.

Han reagerer også på at ordet ikke blir brukt i artikkelen, men bare som et billig poeng i tittelen.

– Det er der bare for å få folk til å irritere seg. Hvis hensikten var å ta opp gokk-fenomenet, så kunne de nevnt det i selve saken, sier Rapp.

At det var Båtsfjord som ble stemplet framstår som svært urettferdig, ifølge han.

– Få andre norske lokalsamfunn er mer avansert og framtidsrettet.

«Selv om Båtsfjord har færre innbyggere enn det Bærum sykehus har ansatte, så blir dette negative «gokk»-stempelet fullstendig feil», skrive Ole Magnus Rapp. Foto: Elisabeth Rapp / Elisabeth Rapp

Kommentarfeltet reagerer også Ekspandér faktaboks På NRK Troms sin facebookside kom det inn flere kommentarer der folk reagerte på tittelen: «Spar oss fra å bruke "gokk" som en beskrivelse på ulike steder i landet vårt. Useriøst!» «80-tallet ringte og vil ha uttrykket "gokk" tilbake.» «Idiotisk,å skrive sånt,,» «Gokk? Er vi ikke over nedsettende betegnelser på nord enda? Det kan virke som sør lider av "forsinka utvikling", der den mentale alderen stopper et sted mellom 12 og 14 år. Ca der jentene får mensen og guttene slutter å synge sopran.» Men det var også noen av den andre sorten: «Oi oi, her var det mange som har såre tær. Gokk er da ikke så uvanlig for er avsidesliggende sted, bruker det selv.» «Okey... æ sir no sjøl at æ bor uti gokk» «Æ syns gokk e ok å bruke. Hilsen fra gokk» «Her opp i gokk har vi det fint. »

Han får støtte fra Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim. Fjellheim mener NRK i Oslo har formidlet Didrik fra Bærums livs store tragedie; «at Didrik ble sendt til «gokk» og Båtsfjord for å utøve legegjerningen blant sine landsmenn».

– Min personlige mening er følgende; reportasjen i NRK var ganske fin den, men en våken nettdesk på Marienlyst burde skjønt at «gokk» ikke er en all right måte å omtale steder i Norge på, skriver Fjellheim på Facebook.

Men det var altså ikke NRK i Oslo, men NRK i Alta, som gikk god for tittelen.

Det samme gjør ordføreren i Båtsfjord, Roald Wærnes.

Har fått jobbsøknad

Wærnes sier at han har prøvd å kjenne etter, men han klarer faktisk ikke å bli krenket av begrepet.

– Jeg bor i gokk og er stolt av det. Vi må ikke ta oss så selvhøytidelig og bli krenket av slikt, sier han til NRK, og nynner på låten «From gokk with love» av Unit Five.

Wærnes sier han bestandig har hatt både røttene og føttene godt plantet i distriktet. Han synes Ole Magnus Rapp til vanlig skriver godt, men mener han her bommer i kritikken.

– Jeg syns man skal holde seg for god til å bli krenket på vegne av andre. Ordføreren i gokk føler seg langt ifra krenka, sier Wærnes.

Nå vurderer han nesten å bruke begrepet i stillingsannonser for å trekke leger til Båtsfjord.

– Jeg fikk faktisk nettopp nå en jobbsøknad, av en lege som ville flytte hit. Han syns det virket eksotisk her etter å ha lest artikkelen. Og han virket som en kjempefyr, bedyrer ordføreren glad.

Ronald Wærnes er ordfører i Båtsfjord. Han vil ha seg frabedt at folk blir krenket på hans vegne. Foto: André Bendixen / NRK

Vil motarbeide fordommer

NRKs regionredaktør i nord, Nina Einem, er glad for å høre Wærnes' reaksjon, og kjenner heller ikke befolkningen på Finnmarkskysten som lettkrenka.

Hun tror både båtsfjordinger og andre er fullstendig klar over, og med rette stolt av, hvor de bor, og ikke minst hvilke fordeler og kvaliteter det har.

– De har vel mer grunn til å være krenka over mangel på legedekning og helseberedskap enn av begrepsbruk i en tittel, sier Einem.

Det er journalistene hjemmehørende i Finnmark som har laget saken, og valgt tittelen. Hun er stolt av at NRK er et av de få nasjonale mediehusene som faktisk har god tilstedeværelse og lokalkunnskap i hele landet.

– Våre reportere har vært i Båtsfjord og fortalt en historie med stor omtanke for Finnmark og alle andre steder som sliter med ulike aspekter rundt det å ligge langt fra urbane strøk, sier regionredaktøren.

– Vi ønsker med artikkelen nettopp å motarbeide fordommer, og vise frem de kvalitetene og fantastiske opplevelsene man får både som fagmenneske og person gjennom å ha turnustjeneste i distriktene. Denne reportasjen er med andre ord laget «from gokk with love», sier Einem.