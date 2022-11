Her sender Bjørn elgen i grøfta – frykter ekstrem elgfare i området

Nå er elgfaren stor i deler av Nord-Norge.

Torsdag oppsto det en ulykke i Senja kommune der tre personer måtte fraktes til sykehus etter at den ene sjåføren svingte unna for en elg. Det førte til en frontkollisjon.

I det samme området fanget Kjell Arvid Berg en elgpåkjørsel forrige helg.

Han forteller at det tidligere har vært flere skilt i området som har varslet bilister ved observasjoner av elg, men at disse nå er ute av drift. Det mener han er for dårlig.

– I tillegg er det ingen gatelys på stedet. Så på kveldstid er det jo enda mer skummelt å kjøre der, sier han.

Forholdene ligger perfekt til rette for skogens konge mange steder i Nord-Norge for tiden. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Forsøkte å svinge unna

Bjørn Sverre Antonsen satt i bilen som sendte elgen ut i grøfta. Han forteller at det heldigvis gikk bra både med ham selv og elgen.

– Jeg vet at det er mye elg i området, så jeg er litt mer oppmerksom når jeg kjører der. Hadde den stått i ro hadde jeg ikke sett den i det hele tatt, den var såpass godt kamuflert.

Antonsen forsøkte å svinge unna elgen og trodde den ville snu, men det gjorde den ikke. Dermed ble det et mindre sammenstøt mellom bilen og elgen.

– Den var heldigvis raskt oppe på beina igjen, sier han, og legger til at bilen bare fikk noen små riper i lakken foran.

Fartsgrensa på stedet er 60 km/t.

– Skiltene har ikke effekt

Virksomhetsleder innenfor samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Øyvind Strømseth, bekrefter at skiltene ikke er i drift for tida.

– Dette var skilt som ble etablert av Statens vegvesen. Vi har også hatt avtaler med den lokale viltnemnda som har satt ut sine egne skilt.

Årsaken til at skiltene er ute av drift, er en forskningsrapport som har vist at skiltene har tilnærmet ingen effekt, forklarer han.

– Gjennomsnittsfarten ble redusert med bare én kilometer i timen. Vi ønsker ikke å bruke penger på tiltak som ikke har noen effekt, slik den økonomiske situasjonen er nå.

Skilt som dette kan varsle bilister når det er observert elg i et område. Men forskning har vist at de har svært liten effekt. Foto: Arild Moe / NRK

Det man vet funker, er tiltak på sideterrenget, sier Strømseth.

– Altså at man rydder skog langs veiene, så man får bedre sikt. Også lavere fartsgrense fungerer, men det er det Statens vegvesen som bestemmer.

Foreløpig har de ikke landet på noen beslutning på om rydding av skog langs veiene er noe de ønsker å gå i gang med på de mest elgutsatte fylkesveiene.

Antonsen, som kjørte bilen i videoen, er positiv til ideen om å fjerne skog for å gi bilistene bedre sikt.

– Hadde det vært tre meter med sikt istedenfor to, hadde jeg nok sett elgen tidligere og fått stoppa i tide.

Det var i dette området Bjørn Sverre Antonsen kjørte på elgen. I det samme området oppsto det en ulykke torsdag kveld der en sjåfør måtte svinge unna for en elg. Flere personer ble skadd.

Frykter ekstrem elgfare

Nestleder i Viltnemnda i nabokommunen Målselv, Tor Eriksen, viser til at elgen starter vandringa si inn i kommunen når det begynner å snø igjen.

– Vi oppfordrer til å være veldig obs. Både rådyr, elg og reinsdyr er veldig aktive på morgenen, ettermiddagen og kvelden med beiting.

Elgfaren kan bli ekstrem, sier Eriksen, som anmoder folk om å senke farten.

Tor Eriksen er nestleder i Viltnemnda i Målselv i Troms. Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Senk hastigheten. Vi skal prise oss lykkelig over at det ikke har gått med noen menneskeliv ved viltpåkjørsler så langt. Ta det med ro, man kommer seg alltid fram.

Og aktiviteten vil sannsynligvis bare tilta, sier Eriksen. For tiden er det kaldt, men tørt og lite snø i Troms.

– Det er mye elg i fjellene og skogbåndene i høyden. De vil trekke nedover når snøen etter hvert kommer.