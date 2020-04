Siden november er det meldt inn nærmere 70 saker til Fylkesmannen i Troms og Finnmark om beitekonflikter i reindrifta.

Sammenlignet med tidligere år er det over 30 konfliktsaker flere enn normalt.

De mange ekstra konfliktene handler stort sett om at hele reinflokker eller deler av dem kommer over i nabobeitet.

– Jeg måtte bare flykte for å unngå sammenblanding, sier reineier Johan Mikkel M. Gaup, etter at reinsdyr kom over i distriktets beiteområdet.

Vinterens beitekrise får mye av skylda for de mange konfliktene som har oppstått mellom reindriftsutøverne.

– Noe skyldes eksisterende beitekonflikter som vi ser gjentar seg over år. Opp mot halvparten mener vi har bakgrunn i den pågående beitekrisa. Det har jo økt på, særlig nå på senvinteren, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha hos Fylkesmannen.

Over 250 tonn med reinfôr er flydd med helikopter ut på beitene i Finnmark siden påske. Foto: Jan Helmer Olsen

Tvunget mot sommerbeite

Reinbeitedistriktet som Johan Mikkel M. Gaup er en del av har klaget saken inn til Fylkesmannen, som har opprettet sak og vært på befaring.

Gaup føler seg tvunget til å reise mot sommerbeitet tidligere enn tiltenkt. Han antar at opptil 70 reinsdyr har tatt seg inn i reinflokken fra et av nabodistriktene.

– Vi får støttetilskudd for å fôre. Grunnlaget er vårt eget reintall. Når vi fôrer, så spiser også den fremmede reinen dette fôret, noe som gjør at det blir mindre fôr på våre egne rein, sier Gaup.

NRK har ikke lykkes i å få et tilsvar fra det aktuelle reinbeitedistriktet.

Kan gi dagbøter

Vinterens beite har vært alvorlig for reindrifta i hele Nord-Norge og deler av Trøndelag. Reinsdyra på de langstrakte viddene har ikke funnet mat på grunn av unormalt mye og hardpakket snø.

Det har før til at reinen har trukket over til andre beiteområder der det har vært enklere tilgang til fôr, noe som igjen har skapt konflikter.

Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha hos fylkesmannen har sett en dobling av antall konfliktsaker i reindrifta som følge av beitekrisa. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vi prøver å få til en ordning mellom partene, men når ikke det går, må vi ut og dokumentere at det pågår ulovlig beiting. Når det er gjort, kan vi ta i bruk de virkemidlene vi har, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Hun viser da til en saksgang om varsel og pålegg, tvangsmulkt og til slutt tvangsflytting av reinen om ikke noe er fulgt opp.

– Det kan gjerne ta opptil en uke fra vi har fått innmeldt ulovlig beiting til vi har igangsatt pålegg, sier Pentha.

Foreløpig har konfliktene løst seg før det har endt i tvangsflytting av rein.

Staten har blant annet bevilget 30 millioner kroner ekstra til årets beitekrise. Pengene skal dekke ekstra fôring og transport av fôr til reinflokkene, blant annet helikoptertransport.

Før påske ble den største nødoperasjonen igangsatt i Finnmark da over 250 tonn med reinfôr ble fraktet med helikoptre ut til beitene. Dette operasjonen er nå i avsluttende fase da de fleste reinflokkene er på vei til sommerbeite.