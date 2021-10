Økende fare for flere satellittkollisjoner

Antall satellitter i bane har de siste årene eksplodert.

Den amerikanke forretningsmannen Elon Musk og selskapet Starlink har de to siste årene skutt opp 1750 satellitter, noe som tilsvarer det totale antallet aktive satellitter i verden i 2017.

Også andre selskaper skyter opp et stort antall satellitter.

Bare fra nyttår til juni har Starlink måttet styre satellittene flere tusen ganger for å være sikker på å unngå kollisjoner.

Starlink har ambisjoner om totalt 42 000 satellitter. Målet er at kunder alle steder i verden ved hjelp av en parabolantenne skal kunne få høyhastighets internettforbindelse.

Norge har et mål om å bli det første utskytningslandet for satellitter i Europa.

Den første satellittkollisjonen over Arktis Ekspandér faktaboks 10. februar 2009 kolliderte den amerikanske kommunikasjonssatellitten Iridium 33 med den russiske kommunikasjonssatellitten Cosmos 2251. Hendelsen skjedde 80 mil over bakken i russisk del av Arktis, og var den første kollisjonen mellom to satellitter i bane. En kollisjon kan i verste fall skape så mye romsøppel at det setter i gang en kjedereaksjon av kollisjoner og gjøre rombaner uegnet for aktive satellitter. Den amerikanske underholdningsfilmen Gravity har gitt en populistisk framstilling av en satellittkollisjon.

Uklart hvordan farlig situasjon skal håndteres

Fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter, Yngvild Linnea Andalsvik, bekrefter at det ikke eksisterer internasjonale trafikkregler for satellitter.

– Nei, det gjør ikke det. Det eksisterer diverse anbefalinger og normer, men ikke noe internasjonalt regelverk.

Fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter Yngvild Linnea Andalsvik vil ha et forpliktende internasjonale trafikkregler for satellitter. Foto: Rune Hanssen / Privat

Hvem av satellittene på kollisjonskurs som må vike, er det ikke internasjonale regler for. Det er heller ikke forpliktende regler for å flytte utrangerte satellitter ut av baner med stor trafikk.

Norge har i år gått sammen med de andre medlemslandene i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA om et initiativ for å lage et internasjonalt regelverk for trafikkavvikling i rommet. Også i FN er saken blitt et tema.

Nestenulykke i vår Ekspandér faktaboks 7. april i år advarte EU om faren for at en amerikansk metereologisatellitt ville kollidere med en del av en russisk rakett over Arktis og forårsake at 2,1 tonn romsøppel ville spre seg utover i satellittbanene. Sannsynligheten for en kollisjon ble beregnet til 20 prosent. Dagen etter, 8. april, mente EU at de to objektene ville passere mindre enn ti meter fra hverandre dagen etter. De to objektene passerte hverandre uten skader.

Reel fare for kollisjoner

Norsk romsenter mener at det haster med å få et regelverk på plass.

– Større konstellasjoner er blitt skutt opp. Det fører til at det blir flere kollisjonsvarsler.

Fagsjefen for overvåking ved Norsk Romsenter sier at man har tenkt at områdene i rommet er så store at faren for kollisjon er minimal. Nå viser det seg at det ikke er tilfelle.

– Det er litt sånn man tenkte på havet før i tiden. Rommet er stort. Men det er enkeltbaner som er mer attraktive enn andre. Det er mange objekter i de banene, sier Yngvild Linnea Andalsvik

Romsøppel og satellittkollisjoner

Romsøppel er utrangerte satellitter og biter av satellitter i rommet. Begge deler utgjør en fare for satellittkollisjoner.

Globus-systemet i Vardø og en rekke andre anlegg rundt om i verden sporer romsøppel og satellitter. På den måten kan operatører av satellitter bli varslet på forhånd om farlige situasjoner. Totalt spores 26 000 objekter fra jorda.