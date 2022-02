Nytt skred i Hammerfest

Politiet i Finnmark melder nå på Twitter at det har gått en nytt skred i samme område som det seks meter brede skredet i Storsvingen i Hammerfest. Ingen er tatt av skredene. Det blir sperret i begge retninger, og politiet ber om at folk viser respekt for nødetatene og avventer å kjøre til og fra Hammerfest. Politiet utelukker ikke at det kan gå flere skred i området.