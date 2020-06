Onsdag ble åtte bygninger feid på sjøen i et 650 meter stort skred. Nå har veien over dette skredet rast ut.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt Leo Johansen sier politiet fikk melding om raset kl. 01.47 natt til lørdag.

– Det var et betydelig skred. Det er estimert at det er cirka 30–40 meter høyt og rundt 50 meter i diameter, forteller Johansen til NRK.

Veistrekningen som raste ut var innenfor området som ble avsperret i forbindelse med jordskredet onsdag.

– Ingen hus eller personer er involvert i dette raset, sier Johansen.

Raset har tatt med seg store deler av veien. Foto: Anders Bjordal / NVE

Avsperret område

Trolig har raset skjedd allerede natt til fredag.

Store deler av veien hadde rast ut da senioringeniør i NVE, Anders Bjordal, filmet området med drone fredag ettermiddag.

– Man kan ikke se dette raset fra noen steder uten drone, men natt til fredag hadde en av vekterne fra Securitas hørt det gå et ras og sett store bølger i sjøen, sier Bjordal.

Denne historien bekrefter Joakim Reinholdtsen, Securitas sin områdeleder i Alta. De har alltid to vektere til stede for å passe på at ingen personer tar seg inn i rasområdet.

Det foreligger nemlig ferdselsforbud og politiet ber om at dette forbudet følges.

En grop står igjen der gamle E6 i Alta tidligere gikk. Foto: Anders Bjordal / NVE

Innsatsleder i Alta kommune, Kjell Erik Thomassen, sier det går mindre ras i området hele tiden. Disse blir ikke politiet varslet om.

– Området har vært avsperret helt siden onsdag, men dette raset burde kanskje politiet fått beskjed om, sier han.

– Ikke overrasket

Bjordal fra NVE opplyser om at det også raste litt mens han filmet området fredag ettermiddag, men da var det ikke snakk om noen store ødeleggelser.

– Det er en bekk som følger gamle E6. Der kunne jeg se vannet komme opp i rasgropen. Så raste det litt hele tiden mens vi filmet.

Han er ikke overrasket over raset. NVE forventet flere mindre ras i området etter onsdagens jordskred.

Onsdagens jordskred i Alta tok med seg åtte bygninger ut i sjøen. Foto: Anders Bjordal/NVE

Søndag kveld kommer det flere fagfolk til Kråknes for å kartlegge rasområdet.

Da vil de finne ut når folk kan komme inn i området igjen og hva som var årsaken til det store raset.

– Det kommer en geotekniker og en borerigg dit søndag kveld. På mandag morgen starter vi planleggingen og boring for å undersøke området. Da vil vi få avklart om dette raset kan utvide seg enda lenger opp mot fjellet, sier Bjordal.

For øyeblikket er det et lite hus som står helt på raskanten som han tror vil rase ut. Ellers er det ikke noen stor fare for bebyggelsen i området. Det er en bolig som står igjen som står trygt.

Dette huset står igjen etter onsdagens ras. Ifølge Bjordal står det trygt. Adkomstveien er imidlertid borte. Det samme er vann, strøm og kloakk. Foto: NVE

Fjerner vrakgods fra sjøen

Lørdag jobbes det fortsatt iherdig med å fjerne vrakgods fra sjøen i nærheten av raset.

Avfallet transporteres til Alta med båt før det fraktes videre til Vefas sitt avfallsanlegg Stengelsmoen.

Innsatsleder for Alta kommune, Kjell Erik Thomassen, sier de har stengt av området med en lense.

– Det er mye vrakgods i forbindelse med raset, for eksempel tremateriale. Hvis vi ikke plukker det opp vil det presse seg gjennom lensa og medføre fare for skipstrafikken og forsøpling i Altafjorden.

Det jobbes med å fjerne vrakgods fra sjøen i nærheten av rasområdet. – Nå er det stille og fint så vi er heldige med været, sier Thomassen. Foto: Kjell Erik Thomassen

– Utfordringen er at vi kun kan betjene området fra sjøsiden. Det er ikke sikkert å bevege seg inn i området fra noen andre kanter, tilføyer Thomassen.

Trolig vil det pågå ryddeaktivitet i området i lang tid.

– Vi får se hvordan det går fremover og så legger vi videre planer ut ifra det, sier Kjell Erik Thomassen.