Nytt helikopter var ikke sikkert nok, mente Luftforsvaret

Årsaken til at Luftforsvaret mente helikopteret ikke var sikkert nok, er at det ikke flyter. Ved en nødlanding på sjøen har mannskapet kort tid på å komme seg ut.

Men nå har Luftforsvaret snudd. Forsvarsministeren er fornøyd, til tross for at konklusjonen kommer tjue år etter at man i Sjøforsvaret hadde sagt det samme. Sist tirsdag la Bjørn Arild Gram (Sp) fram nyheten om at Forsvaret skal få seks Seahawk-helikoptre. Et helikopter Luftforsvaret ikke har ønsket seg.

Offiserer høyt oppe i Luftforsvaret har tviholdt på at NH-90 er riktig valg Per Gram, tidligere jagerflyger

Et amerikansk Seahawk MH-60R, samme type som Norge skal kjøpe, om bord en fregatt i Arleigh Burke-klassen, i 2019. Foto: ANNE RITTER MADYSSON / AFP

Forsvarsdepartementet peker på at det er gjort evalueringer av maritim helikopterkapasitet de senere årene.

– Det har bidratt til at forsvarssektoren etter enorm innsats de siste månedene, og i tett dialog med nære allierte som har et godt erfaringsgrunnlag med helikoptrene, har kunnet levere en godt forankret anbefaling, med god kvalitet, på kort tid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nødlandet i Filippinerhavet

De maritime helikoptrene skal blant annet være med de største kystvaktbåtene, og bidra til å gjøre det enklere å holde kontroll over de store havområdene våre. Dette har Kystvakten manglet siden 2014.

Men Norskehavet og Barentshavet er tøffe havområder.

I oktober 2021 nødlandet et australsk Seahawk i Filippinerhavet. Mannskapet ble kun lettere skadet. Et krigsskip i nærheten berget dem opp av sjøen etter tjue minutter.

– Den raske reaksjonen sørget for at flybesetningen ble reddet, og understreker betydningen av den omfattende treningen på slike hendelser, sa kontreadmiral Mark Hammond ifølge det australske forsvaret.

Ønsket seg Sea Hawk i Sjøforsvaret

Veid opp mot andre hensyn er likevel anbefalingen å kjøpe inn seks Seahawk-helikoptre for 12 milliarder kroner.

Ifølge Luftforsvaret er det alliertes erfaring med flytypen som gjør at de nå stiller seg bak kjøpet. Danmark har brukt helikopteret i en lignende rolle i flere år.

– Konklusjonen er at Seahawk har en svært liten feilrate, og sammen med våre krav til trening, personlig redningsutstyr, samt påmonterte utvendige flåter, vurderes det fra våre fagfolk som dekkende, sier oberstløytnant Eivind Byre, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Denne konklusjonen hadde mange i Sjøforsvaret kommet til tjue år før Luftforsvaret.

Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier Seahawk-helikoptre har vært ønsket lenge i Sjøforsvaret. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Tidligere admiral Haakon Bruun-Hanssen har selv sjøforsvarsbakgrunn, og ble forsvarssjef i 2013. Det var en jobb han hadde til han pensjonerte seg for snart tre år siden.

Han kan ikke svare på hvorfor Sjøforsvarets ønske ikke ble fulgt.

– Det vet jeg ikke eksakt. I en organisasjon som Forsvaret er det mange elementer. De som sitter sentralt og beslutter anskaffelse ser på helheten mellom pris og kvalitet. I tillegg vil samarbeid med produsent og industrielle muligheter for Norge spille inn, sier Bruun-Hanssen.

– Men for tjue år siden var det altså et klart formulert ønske fra Sjøforsvaret om å gå for Seahawk?

– Om det var klart formulert kan nok sikkert diskuteres, men det var i hvert fall et ønske fra mange i Sjøforsvaret om å gå for Seahawk. Det var et velkjent system. I 2003 til 2004 var man av den oppfatning at flyteevne ikke var så kritisk, og at det gikk an å gjøre noe med det, sier Bruun-Hanssen.

Møte på Bardufoss helikopterstasjon i august i fjor, om fremtiden til dem som jobber med NH-90. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Tviholdt på NH-90

Den tidligere forsvarssjefen sier man har vurdert muligheten for å stanse kjøpet av NH-90 tidligere.

– Men så har man tenkt at vi får prøve litt til, se hva andre land gjør, om vi kan lære av andre nasjoner, se om vi får det til, men på et eller annet punkt så går det ikke lenger, sier Bruun-Hanssen.

Tidligere jagerflyger i Forsvaret, helikopterpilot og luftfartsblogger Per Gram er sterkt kritisk til måten Luftforsvaret har håndtert saken på.

Per Gram mener Luftforsvaret burde anbefalt kjøp av Seahawk mye tidligere. Foto: MATHIAS OPPEDAL / NRK

– Offiserer høyt oppe i Luftforsvaret har tviholdt på at NH-90 er riktig valg, dette har vært en forkastelig prosess, sier Gram.

Han støtter regjeringens beslutning om å skaffe Sea Hawk, og mener det har vært feil å diskvalifisere helikopteret på grunn av flyteegenskapene.

– Besetningene som vil fly disse maskinene er topptrente folk, som vet hvordan de skal handle ved en nødlanding. Det er heller ikke gitt at helikopteret synker med det samme. Jeg mener Seahawk er det riktige valget, sier Per Gram.

– Anbefaling med god kvalitet

NRK har spurt Forsvarsdepartementet om hvordan man vil karakterisere arbeidet Luftforsvaret har gjort for å finne riktig helikopter:

– Forsvaret, med støtte av Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt, har arbeidet raskt og levert en anbefaling med god kvalitet, svarer Bjørn Arild Gram (Sp).

Luftforsvaret er også spurt om hvordan de vurderer arbeidet som ble gjort da Seahawk ble vraket.

– Alle kandidater har fordeler og ulemper. Regjeringens beslutning om å anskaffe Seahawk er godt forankret hos Luftforsvaret. Vi mener det vil gi den kapasiteten vi trenger for å kunne støtte Kystvakten i å hevde norsk suverenitet, og kontroll på våre havområder, sier oberstløytnant Eivind Byre.