I dag legger fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) frem nye tiltak mot fiskerikriminalitet sammen med Økokrim.

Alle fiskebåter skal spores og rapportere fangst, og alle leveringer av fangst skal dokumenteres med automatiserte veiingssystemer.

– Systemene som er i dag kan til dels manipuleres, derfor kommer det nå er en ny teknologi hvor det ikke er mulig, sier Ingebrigtsen.

– Det vil ikke være mulig å lure seg unna, rett og slett.

Ønsker strengere straff

Ingebrigtsen anslår at det omsettes for i overkant av 30 milliarder kroner i fiskeriene i Norge, noe som betyr store verdier og fristelser for kriminelle.

– Det er kjeltringene vi er ute etter. Når vi etter hvert får til resultater innenfor dette området, vil det bety økt verdiskapning for de aller fleste som driver seriøst innenfor næringen, sier han.

Han mener det må slås hardt ned på all form for fiskekrim. Derfor vil det bli satt ned et eget ekspertutvalg som skal vurdere dagens reaksjons- og straffehjemler.

– Vi skal ta kjeltringene, og vi skal etter hvert også få strengere straffer for dem som faller for fristelsen av å ta for seg av det som er fellesskapets verdier, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier de seriøse aktørene vil applaudere de nye tiltakene for å hindre fiskerikriminalitet. Foto: Emil Bremnes / Nofima

Ulovlig fiske for millioner

Senest i november beslagla politiet 800 kilo ulovlig fiskede kongekrabbeklør i Finnmark.

I 2019 avslørte Politiet og Økokrim et nettverk som har fanget og omsatt kongekrabbe for flere millioner kroner. Flere personer ble siktet og er senere dømt.

Like før jul kom den siste dommen i denne svindelsaken. En mann i 40-årene ble dømt til tre år og fire måneder i fengsel – og må betale tilbake 17 millioner kroner.

Politiet har de siste årene avdekket et nettverk som om fanget og omsatt kongekrabbe for flere millioner kroner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vil forenkle hverdagen til fiskerne

Om lag en halv prosent av de totalt 240.000 landingene av fisk de siste årene ble kontrollert av Fiskeridirektoratet.

Ingebrigtsen tror de nye tiltakene vil forenkle hverdagen til alle fiskere ettersom fiskerinæringen er med på utviklingen av det nye veiingssystemet. Samtidig som det vil gi bedre kontroll.

– For eksempel BankID, som kanskje er et av de største forenklingstiltakene som har skjedd i nyere tid, ble også utviklet i samarbeid mellom myndighetene og næringen. Det er litt av det samme vi skal få til, både på kontroll og innveiing, sier han.