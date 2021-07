Nye tiltak i flere kommuner

Flere kommuner går sammen om regionale tiltak for å slå ned koronautbrudd, skriver Harstad kommune i en pressemelding. Tiltakene gjelder fra og med mandag 26. juli for Lødingen, Evenes, Tjelsund, Kvæfjord og Harstad. Blant tiltakene er ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter, begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder, skjenkestopp ved midnatt og anbefaling om munnbind.