Nye tildelinger for oljeleting kommer tirsdag

Regjeringen kunngjør tirsdag hvilke oljeselskaper som får utvinningstillatelser i nye områder på norsk sokkel.

Regjeringen lyste i mai i fjor ut 92 blokker i den årlige tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO). Da fristen for å søke på de nye områdene gikk ut 23. august, hadde Energidepartementet mottatt 25 søknader. Blant søkerne er Aker BP, Equinor, Shell og Vår Energi.

Tirsdag vil energiminister Terje Aasland (Ap) offentliggjøre hvem som er tildelt nye områder, får NTB opplyst fra departementet.

Offentliggjøringen vil skje i forbindelse med det årlige seminaret til Norsk Petroleumsforening som holdes i Sandefjord.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen, lyses ut hvert år. I forbindelse med denne konsesjonsrunden ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Barentshavet og Norskehavet.

Det at flere blokker i Barentshavet ble omfattet av regjeringen i denne tildelingsrunden, vakte harme blant flere partier på Stortinget og i miljøbevegelsen.

SV mente utlysningen var et brudd på budsjettavtalen. Det ble blant annet pekt på at disse områdene ikke oppfylte forutsetningene for å kunne kalles modne.

Regjeringen har allerede utsatt 26. konsesjonsrunde, som gjelder såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før – men kun ut 2025. Det skjedde etter budsjettforhandlingene med SV høsten 2022.

