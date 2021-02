Fra 1. mars blir alle produsenter pålagt å ha reservedeler tilgjengelig i 10 år etter at produktet er sluttsolgt, altså etter at det ikke produseres lenger.

Et gigantisk steg i riktig retning, mener lederen for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Men til tross for de nye reglene synes Bakken Riise at EU burde sikte høyere.

Nordmenn kaster nemlig enorme mengder elektronikkavfall. I 2019 kastet vi soleklart mest elektronikk i verden.

– I tillegg til sånne typer tiltak trenger vi et målbart mål å jobbet mot. Vi mener at Norge og EU burde ha et mål om å halvere det materialle fotavtrykket innen 2030, sier Bakken Riise.

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender, synes de nye reglene er et steg i riktig retning. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Høy pris på reservedeler

Kent Bjørnar Småvik Einvoll har jobbet i reperatørbransjen i nærmere ti år. Han har møtt mange kunder som egentlig ønsker å reparere gammelt utstyr – istedenfor å kjøpe nytt.

– Flere betaler 12.000–13.000 kroner for en vaskemaskin og synes det blir for galt å hive den. Men så får du servert en regning på 9000 kroner for reparasjon. Det henger ikke på greip, mener Einvoll.

Hovedårsaken er dyre reservedeler.

– Prisen på reservedeler kan settes opp tre ganger etter seks–sju år. Dessuten endres produkter litt slik at man ikke kan bruke deler til nyere modeller, forteller Einvoll.

Produkter med tilsynelatende små feil kan dermed bli kastet, og folk «tvinges» til å kjøpe nytt.

Nytt system skal gi produktene karakter

Flere produsenter slutter også å lage reservedeler etter at reklamasjonsfristen for de enkelte modellene har gått ut.

I dag er den norske reklamasjonsfristen på fem år – dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn fem år.

Jan A. Røsholm, administrerende direktør for Elektronikkbransjen, beklager at situasjonen er slik den er i dag. Han har stor tro på at de nye EU-reglene vil gjøre det enklere.

I tillegg er et nytt system på trappene. Dét skal fortelle kundene hvor lett eller vanskelig det er å få et produkt reparert.

– Da settes det karakter etter hvor tilgjengelig reservedeler er og hvor lett det er å bytte delene. Karakteren skal stå på forpakningen, forklarer Røsholm.

– Den store vinneren her, i tillegg til at forbrukerne får det enklere, er miljøet.

Jan A. Røsholm, administrerende direktør for Elektronikkbransjen, har stor tro på de nye EU-reglene. Foto: Stian Sønsteng / privat

– Mange er opptatt av sikkerhet

Einvoll synes det er forferdelig å høre om hvor mye som bare blir kastet.

Han prøver selv å unngå det så godt han kan. I løpet av syv år har han reparert stekeovnen og oppvaskmaskinen totalt fem ganger.

Men koketoppen, med en sprekk i plata, får han ikke tak i riktige deler til.

– Jeg har faktisk gitt opp. Vi får bruke den til den ikke går an å bruke lenger. Så blir det en ny.

Einvoll har gitt opp å reparere koketoppen. Foto: privat

Han jobber ikke som reparatør lenger, men tror det kan hjelpe med både de nye EU-reglene og systemet med karakterer på hvor enkelt det er å reparere et produkt.

– Veldig mange er opptatt av sikkerhet. Dersom de får et produkt som varer en stund og vet det er er enkelt å fikse det hvis det ryker, så tror jeg folk vil betale litt ekstra for det, sier Kent Bjørnar Småvik Einvoll.

