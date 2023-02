– Mandag ettermiddag ble det oppdaget en teknisk feil på noen av redningshelikoptrene. Derfor besluttet vi å kontrollere hele flåten, sier Eivind Byre, kommunikasjonsansvarlig i Luftforsvaret til NRK.

Det er ukjent hvor lang tid den tekniske kontrollen vil ta.

Ifølge Luftforsvaret håper de å få sjekket alle 14 helikopter i løpet av kvelden.

– Når redningshelikoptrene settes med midlertidig bruksforbud, er det klart det er noe vi tar på alvor. Sikkerheten er viktig, og vi håper å få løst dette så raskt som mulig.

Avisen Fremover omtalte det først.

Uvær i vente

Det er ventet mye vær i Nord-Norge de neste dagene.

Troms og Finnmark får sørvest sterk kuling utsatte steder, periodevis liten storm på kysten, og forbigående full storm.

– Det er ikke noen tvil om at beredskapen er berørt, sier redningsleder Tor Torkildsen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

– Men i nord har vi to helikopter som er på Svalbard, og under daglig kontroll av Sysselmesteren. De benytter redningstjenesten ved behov. For eksempel ved SAR-oppdrag ute i havet, til eksempelvis fiskeriene, sier Torkildsen.

De jobber nå med å koordinere seg med luftambulanse-helikoptrene for eventuelle oppdrag på land.

Også Luftforsvaret erkjenner at de er sårbare akkurat nå.

– Akkurat nå så har vi helikoptrene på Rygge. Sea King er i beredskap som normalt. Så er det Hovedredningssentralen som holder i beredskapen. De har flere aktører å spille på. Men det er viktig for oss å komme tilbake med vår beredskap så raskt som mulig, sier Byre.