– Vi hører gjerne om utsettelser og forsinkelser i offentlige byggeprosjekter. Men her er det faktisk motsatt. At sykehuset står ferdig så lenge før tida, betyr at vi må legge om planene. Vi må rett og slett «springe litt fortere».

Det sier Espen Hansen som er utbyggingsleder i Finnmarkssykehuset.

8. juni 2020 la daværende helseminister Bent Høie ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus.

Det nye sykehuset blir på 33.000 kvadratmeter og er beregnet til å koste 2,5 milliarder kroner.

Etter planen skulle sykehuset være klar for prøvedrift sommeren 2024 og i ordinær drift i januar 2025.

Utbyggingsleder ved nye Hammerfest sykehus, Espen Hansen, er fornøyd med at bygget står ferdig lenge før planlagt. – Vi får enda mer tid på å gjøre bygget og alle installasjonene klare til klinikerne flytter inn og starter behandlingen av pasientene, sier han. Foto: Allan Klo / NRK

– Skal ikke stå tomt

Etter 33 måneders byggeaktivitet ligger prosjektet et halvt år foran opprinnelig plan. Totalentreprenøren rapporterer om 81 prosents ferdigstillelse.

Mye av årsaken ligger i at det tidvis har vært bra byggevær med lite snø. I tillegg har entreprenøren og byggherren vært raske med å avklare ting underveis. Dette har gjort at de har unngått forsinkelser.

Men at bygget står ferdig så lenge foran skjema, er ikke bare positivt.

– Vi jobber på spreng for å holde tritt med entreprenøren. Vi har vært nødt til å prioritere å få på plass en innflyttingsplan fort. Og det er mye så skal på plass, sier Hansen.

Uvanlig situasjon

Harald Hasfjord, seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF forteller at det er en uvanlig situasjon at sykehuset står ferdig så mye tidligere enn antatt.

– Vi ser på det som en seks måneders ekstra tid for å sikre kvalitet, at alt fungerer og at vi får kjørt teknisk anlegg, sier Harald Hasfjord, seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF. Foto: Privat

– Det som er det vanlige er at det er en tett fremdrift og legger til litt slakk. Dette er fordi det kan oppstå forsinkelser, trang produksjon og værforhold. Sistnevnte spesielt i Finnmark. Der er været en utfordring, sier han.

Hasfjord forklarer at de ikke har fått de store forsinkelsene på grunn av vær eller de store uhellene.

– Det er blitt gjort gode grep med tanke på rekkefølge og hvordan arbeidet har blitt organisert. Det vi er vant til er at vi er noen måneder bak, forteller han.

Gradvis innflytting

Sykehusledelsen har nå lagt frem en foreløpig plan for innflytting. I denne vil deler av administrasjonen flytte inn først.

De kliniske funksjonene kommer til sist.

– Vi tenker å flytte gradvis inn i bygget allerede fra årsskiftet 2023/2024. I første omgang er det planer om å flytte inn foretaksadministrasjon og andre miljøer som ikke er knyttet tett mot klinisk drift, sier Hansen.

Og han legger til:

– Vi vil også tilby UiT å flytte inn ett år tidligere enn planlagt, altså sommeren 2024. Dersom de velger å gjøre det vil vi ha betydelig aktivitet i bygget lenge for planlagt overtakelse, sier Hansen.

Etter all sannsynlighet vil uansett store deler sykehuset bli stående tomt i minimum et halvt år.

– Siden de kliniske funksjonene er så avhengige av hverandre vil vi flytte disse inn samtidig og til sist. Etter planen vil vi ta imot de første pasientene 15. januar 2025, sier Hansen.

– Hvor mye av bygget vil stå tomt fra januar 2024 til januar 2025?

– Vi prøver å ta tak i dette nå slik at minst mulig av sykehuset skal stå tomt. Vi tror det kan være bra for både pasientene og de ansatte at vi starter opp så tidlig, sier Hansen.

– Fornøyd

At innflyttingsperioden forlenges med et halvt år, vil også medføre at Finnmarkssykehuset må drifte to sykehus parallelt i denne perioden.

Styreleder Lena Nymo Helli er svært fornøyd med prosjektet og framdriften.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Sammen med resten av styret blir hun jevnlig orientert om byggeprosessen.

– Dette er et prosjekt vi er skikkelig stolte av. Nye Hammerfest sykehus er et referanseprosjekt, og det vil være et løft for innbyggerne når det kommer i drift, ikke bare for Vest-Finnmark, men for hele fylket, sier hun.