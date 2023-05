UiT-forskerne har sammen med forskere fra REV Ocean oppdaget en ny muddervulkan i det sørvestlige Barentshavet, cirka 80 nautiske mil sør for Bjørnøya. Funnet ble gjort 7. mai i år.

Vulkanen, som ligger på 400 meters dyp, har fått navnet Borealis Mud Volcano og er den andre aktive vulkanen som noensinne er funnet i norske farvann.

Vulkanområdet er omtrent 300 meter bredt og 25 meter dypt, og slipper ut mudder, væsker og gass fra jordens indre. Dette vil gi ny innsikt til vitenskapen om jordkloden, sier forskerne.

Selve vulkanen er syv meter i diameter og 2,5 meter høy, og slipper kontinuerlig ut metanrike væsker.

– K unne se at jorda vår «pustet»

Vulkanen ble oppdaget ved hjelp av seismisk data og videoen er gjort med en fjernstyrt undervannsrobot (ROV).

Oppdagelsen vil hjelpe forskere å forstå effekten av lokaliserte, men vedvarende fenomener på det globale metanbudsjettet og dets innvirkning på økosystemene. Det sier professor ved UiT, Giuliana Panieri, som er ekspedisjonsleder og hovedetterforsker for AKMA-prosjektet.

– Vi viste at det var en formasjon i dette områder, fordi vi kunne se krateret. Men vi trodde ikke vi ville finne en vulkan. Det var svært uventet. Ingen har heller vært der før, så det er første gang noen ser denne vulkanen. Jeg følte at det var en surrealistisk opplevelse, og vi kunne se at jorda vår «pustet» gjennom denne vulkanen. Det var veldig surrealistisk og veldig flott for vårt team. Vi er alle super-entusiastiske over oppdagelsen, sier professoren til NRK.

Vulkanen ligger sør for Bjørnøya i Barentshavet. Grafikk: UIT

Hun utelukker ikke at de kommer til å oppdage flere gjørmevulkaner i Barentshavet.

– Det er bare takket være godt samarbeid og avansert teknologi at vi kan gjøre slike oppdagelser. Å se et undervanns-mudderutbrudd i sanntid minner meg på hvor «levende» planeten vår er, sier Panieri.

Ifølge forskerteamet gir disse særegne vulkanene en pekepinn på tidligere miljøer som har eksistert på jorda.

– Å forstå evolusjonen og væskenes sammensetning hjelper oss å forstå deres potensielle innvirkning på det globale metanbudsjettet og kan informere om hva som skjer på andre planeter. Krateret i den nyoppdagede vulkanen er vert for et rikt havbunnsliv, som trives på de bratte flankene av karbonatskorpene som ble dannet for flere tusen år siden, sier professor Stefan Buenz i forskerteamet i ei pressemelding.