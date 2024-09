Rekorden i Troms er sett i Harstad.

Temperaturen blei målt til 25,9 grader.

– Ikkje berre var det varmt og deilig, det var over 25 grader. Det var ein høgsommardag. Det er uvanleg varmt, seier vakthavande meteorolog Emeli Carin Rønning.

Det var varmt i store deler av Nord-Noreg.

– Det får deg til å tenke litt, når det blir målt over 25 gradar i nord i september, seier meteorologen.

Hunden Dina kosa seg på tur i sommarvarmen. Foto: Oddrun Aasen Fagerland / NRK

Det var ikkje berre i Troms det er sett ny varmerekord i september:

Nord-Odal gav Innlandet ny varmerekord 9. september. Da blei det målt 28,2 grader.

5. september vart det målt rekordvarme i tre fylke: 30,6 grader i Etne i Vestland, 30,0 grader i Fister i Rogaland og 27,5 grader i Brekke i Austlandet.

Meteorologisk institutt melder at det også er sett rundt 100 lokale stasjonsrekordar.

Startar med ny sommardag

Natt til måndag var det helgelendingane som kunne nyte ein tropenatt. I natt var det Narvik sin tur.

Det var varmt og fint også tysdag morgon i Harstad. Fotografen beskriv dette bilete som husmannssommar. Foto: Elin Strand / NRK

Det ligg an til at det blir ein ny varm dag i nord.

– Det er meldt over 20 grader i fleire stader tysdag. Men det er ikkje venta ein like varm dag som i går, seier Rønning.

Statsmeteorolog Emeli Carin Rønning. Foto: Simen Wingstad / NRK

Men det er likevel ingen fare for at sommaren er over enda.

– Det blir ein ny sommardag i Tromsø om prognosane stemmer.

Det er kontrastar i vêret i Noreg. Sørpå er det vått og det har gått fleire jordskred.

Honningsvåg bada også i septembersol måndag. Foto: Mona Danielsen / Privat

Farevarsel for vind

Men det er ikkje berre sol og varme som er i vêrbilde for tysdag i Troms.

Det er også sendt ut eit farevarsel for sterke vindkast, som gjeld tysdag og onsdag i Indre Troms og Nordre Nordland.

I indre strøk vil det vere lokalt sterke vindkast

Foto: Yr.no

Allereie i dag tidleg meldte Vegtrafikksentralen Nord om at eit velta av vind tre sperra ein fylkesveg i Målselv.

– Det vil blåse ein del i dag. Det vil vere søraustleg liten til stiv kuling utsette stader, og frå seint i ettermiddag kan det bli sterk kuling. Elles vil det vere opphaldsvêr, og fleire stader blir det sol, seier Rønning.

Temperaturer målt kl. 8 i dag Kirkenes 16 grader Vadsø 13 grader Banak 18 grader Alta 17 grader Sørkjosen 19 grader Skibotn 18 grader Kilpisjarvi 12 grader Torsvåg 18 grader Tamokdalen 17 grader Tromsø 18 grader Hekkingen 17 grader Bardufoss 19 grader Dividalen 15 grader Harstad 19 grader Evenes 20 grader Gardermoen 14 grader Longyearbyen 1 grader Ny-Ålesund 0 grader Bjørnøya 5 grader Hopen 3 grader Jan Mayen 4 grader

Framleis sol utover i veka

Men nokre stader kan det også bli litt vått.

– Det vil frå ettermiddagen komme periodar med rekn. Det kjem først i sør, før det kjem nordover.

Solnedgang over Kvaløya, sett frå Sør-Tromsøya klokka 19 måndag kveld. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Ho seier morgondagen blir variert. Det startar med vind og rekn nokre stader, men fortsett med opphaldsvêr og sol.

Temperaturar over 20 grader er litt usikkert.

– Men det er heller ikkje usannsynleg at det kan skje når sola kjem.

Seglskuta «Anna Rogde» seglar utanfor Harstad i rekordvarmen. Foto: Oddrun Aasen Fagerland / Privat

I Finnmark er det så tørt at det er skogbrannfare.