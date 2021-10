Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tromsø kommune fikk torsdag informasjon at en undergruppe av deltaviruset, kjent som AY. 4.3, sirkulerer i byen.

Det er første gang denne varianten er oppdaget i Norge.

– Vi registrerer at denne virusvarianten er oppdaget i Tromsø, men vi vet lite om hva dette egentlig vil ha av betydning for smittespredningen i Tromsø framover. For håndteringen av smitten har det ingen praktisk betydning, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Nye anbefalinger

Smitten har den siste uka vært på rekordhøyt nivå i byen, hvor det nå lanseres nye anbefalinger.

– Vi begynner med litt forsiktige tiltak, og planlegger en økning dersom tiltakene ikke har den ønskede effekten, sier Brattland.

Videre sier Brattland at de oppfordrer alle voksne til å redusere nærkontakter, mer bruk av hjemmekontor og økt avstand til andre på offentlige steder.

– Hold deg hjemme hvis du er syk, konstaterer smittevernoverlegen.

– BLI HJEMME: Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland ber innbyggerne holde seg hjemme ved sykdom. Foto: Marita Andersen / NRK

– De rådene vi har gitt, gjelder alle. Men er du spesielt utsatt, er rådene ekstra viktige.

Han oppfordrer alle å ta koronavaksinen.

– Vi ber befolkninga nok en gang om å ta tak, for å unngå overbelastningen av helsesektoren og for å unngå videre smitte, sier Brattland.

– Vi kommer med anbefalinger i dag, men de fungerer bare dersom de følges, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø.

Flest innlagte i landet

Tromsø er et av stedene i landet som har hatt størst smitteøkning de siste ukene. Onsdag testet 62 personer positivt. Det er det høyeste antallet smittede i løpet av hele pandemien.

Samtidig er nå 15 personer innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med covid-19. Det er flest covid-innlagte i landet. Det har likevel vært en nedgang i antall koronainnlagte på UNN den siste uka.

Det høye tallet bekymrer smittevernoverlege Trond Brattland.

– Tromsø er i en særstilling. Smittebølgen kommer hit først og vi vet ikke hvorfor, sier Brattland.

Blir ikke nasjonale tiltak

Klokka 13 skal regjeringen ha pressekonferanse om situasjonen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg deltar på den.

Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge, og smittetrenden er stigende.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier til NRK torsdag morgen at det ikke er aktuelt med nasjonale tiltak nå.

Det samme sier helseminister Ingvild Kjerkol.

INGEN NASJONALE TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol vil foreløpig ikke lansere landsdekkende tiltak. Foto: Trond Stenersen

– Vi har lokale tiltak i noen kommuner i dag, vi mener det er det som er riktig gitt informasjonen og oversikten i dag. Jeg kommer ikke til å lansere nye nasjonale tiltak på pressekonferansen i dag, sier Kjerkol (Ap).

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, sier smitten har økt mest i Troms og Finnmark, Oslo og Viken. Tallmessig er økning størst i Oslo og Viken.

– Vi må huske de viktigste rådene. Det ene er å vaksinere seg. Det er fortsatt i underkant av 400.000 som er 16 år eller eldre som ikke er vaksinert. Det er store muligheter for å vaksinere enda flere, sier Stoltenberg.

Håper regjeringen setter fraværsregel på pause

Også i Trondheim øker tallet på folk som blir smittet av koronavirus.

Tirsdag og onsdag ble det til sammen registrert over 200 nye smittede i byen. I hele forrige uke var det til sammenligning 250 smittede.

– Et betydelig tall personer er smittet, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Åtte koronapasienter er nå innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det er ganske mange, men samtidig er det ikke så mange at det truer sykehuset sin kapasitet, sier Wolden.

TRUER IKKE KAPASITETEN: Kommundirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier det fortsatt skal noe til for at kapasiteten ved sykehuset i byen er under press. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Utbruddene i Trondheim er i hovedsak knyttet til videregående skoler og barneskoler i byen.

Flere videregående skoler erfarer at elever møter opp med koronasymptomer for å unngå fravær.

– Jeg håper regjeringen setter fraværsregelen på pause til vi har betre kontroll på smitten i hele landet, sier Morten Wolden.

Betydelig færre tester seg i Trondheim etter gjenåpningen, forteller Wolden.

– Tallet på folk som tester seg ligger nok på godt under halvparten av det som var normalt tidligere i år, sier han.