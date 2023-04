Mange kvinnelige fotballspillere på toppnivå spiser for lite til å kunne prestere på sitt beste under kamp og på trening. Det viser ny studie fra UiT Norges arktiske universitet.

Mali Motrøen Trøan spiller i førstedivisjonsklubben TIL 2020. Hun tror at mangel på kunnskap, både hos spillerne og støtteapparatet, er noen av årsakene til energimangelen.

– Jeg tror mange kvinnelige utøvere er bevisst rundt det med kosthold. Samtidig så tror jeg det bunner i mangel på kunnskap, med spesielt da karbohydrater, sier Motrøen Trøan.

Mali Motrøen Trøan spiller i førstedivisjon og tror flere faller av idrett fordi de ikke har et balansert kosthold. Foto: Simen Wingstad / NRK

Stipendiat ved UiT, Marcus Dasa, sier studien viser at kvinnelige fotballspillere ikke spiser nok karbohydrater.

– Når de skal trene hardt så øker de ikke karbohydratinntaket sitt, noe som gjør at de ikke er hverken restituert eller klar for å kunne gi alt, sier stipendiat Marcus Dasa.

Han forklarer at karbohydrater er den energikilden som brukes mest til hard trening.

– Hvis man ikke får i seg nok karbohydrater så vil på en måte ikke kroppen ha samme utgangspunkt for å kunne prestere på det høyeste nivået.

Flere av spillerne i studien hadde lav tilgang på energi. Det kan på sikt føre til blant annet bortfall av menstruasjon, nedsatt forbrenning og redusert beintetthet.

– Tror mange faller av

Førstedivisjonsspiller Motrøen Trøan i Tromsø trekker frem at dårlig kosthold kan føre til at man blir mer skadeutsatt og at man kan miste treningsmotivasjonen.

– Du har ikke energien til å legge ned den treningsinnsatsen som må til for å nå toppen. Jeg tror mange faller av i idrett fordi de ikke får balansert kostholdet godt nok.

Mange kjemper fortsatt for likestilling innen fotball, men likevel er det fysiske forskjeller som man må ha i bakhodet. Det mener medspiller Veronika Sæthre.

– Kvinner er bygget opp ganske ulikt fra menn, sier Sæthre.

Hun trekker frem at menn kanskje har mer fokus på fettprosent, eller om man er lett eller tung, og mener det blir feil å sammenligne menn og kvinner.

– Du kan være en kjempegod kvinnelig utøver uten å ha sixpack eller være syltynn. Det skal ikke være likt.

Kroppspress

Dasa er usikker på hva som kan være årsaken til at kvinnelige fotballspillere spiser for lite. Han trekker frem at det er gjort studier i England hvor det kommer frem at mange påvirkes av diskusjonen i samfunnet og på sosiale medier.

– At man ikke skal spise karbohydrater er ganske populært blant vanlige folk, men stemmer overhodet ikke overens med det idrettsutøvere skal gjøre, sier Dasa.

Veronika Sæthre mener mer åpenhet om kostholdet er viktig. Foto: Simen Wingstad / NRK

Sæthre har selv ikke opplevd kroppspress blant kvinnelige fotballspillere. Hun kan se for seg at det kan bli et fokus på for eksempel på idrettslinjen på videregående, hvor mange forskjellige sporter samles.

– Da kan det blir mer fokus på hvordan du ser ut, mer enn hvordan du presterer.

Hun mener det er viktig å være åpen om kostholdet.

– Ha fokus på at det er en prestasjonsidrett. Det handler om å prestere på banen. Da kan du ikke leve på det minimale, for å se sånn og sånn ut.