Ny rekordmåned for sjømateksport – har allerede passert eksporten i hele 2021

Det ble eksportert norsk sjømat for 15,4 milliarder kroner i oktober, noe som er ny rekord. Så langt i år har vi eksportert for mer enn i hele rekordåret 2021.

Oktober er tidenes beste enkeltmåned, og eksporten var opp 27 prosent fra samme måned i fjor. Forrige rekordmåned var i september. Det ble eksportert norsk sjømat for en halv milliard kroner om dagen i oktober.

– Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord. Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner. Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Så langt i år har Norge eksportert sjømat for 123,9 milliarder kroner, 27,1 milliarder mer enn i samme periode i fjor.

