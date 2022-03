Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Under pandemien har vi vært veldig gode på å redde liv, men et liv som reddes skal også leves, sier Per Oretorp.

Han er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

En ny rapport, der flere sykehus har rapportert om data og aktivitet under pandemien, viser at Helse Nord reduserte primærrehabiliteringen med 70 prosent under pandemien.

Nå etterlyser Oretorp en strategi for hvordan pasientene som er satt på vent, eller i verste fall har mistet muligheten for rehabilitering, skal tas hånd om.

Regionale forskjeller er et fenomen vi har sett lenge og vi må ta alvorlig. Pasienter har krav på det samme helsetilbudet, uansett hvor i landet de bor og hvem vi er, sier Oretorp. Foto: Personskadeforbundet LTN

Allerede våren 2020 ble Oretorp gjort oppmerksom på pasienter som mistet eller måtte utsette spesialrehabiliteringen.

Ifølge Oretorp var den største utfordringen hos Helse Nord. I prinsippet stengte helseforetaket ned hele sitt rehabiliteringsområde.

– Helse Nord skiller seg ut, og de er vår største bekymring. Der har det største antallet pasienter måtte vente, eller i verste fall mistet, nødvendig rehabilitering, sier generalsekretæren.

70 prosent nedgang i nord

Helseregionene og helseforetakene organiserer rehabiliteringstilbudene ulikt. De har også ulike rapporteringssystemer.

Under pandemien hadde norske helseforetak en nedgang på 43 prosent i døgn med primærrehabilitering. Ved dag- og poliklinisk aktivitet, var nedgangen på 57 prosent, ifølge rapporten.

Der kommer det frem at det var store regionale forskjeller. Verst i klassen var Helse Nord med en nedgang på 70 prosent i primærrehabiliteringen.

Nedgangen var størst ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, blant sykehusene med rehabiliteringsavdelinger, som viser stor prosentvis nedgang i kompleks rehabilitering.

Nordvåg mener at de regionale forskjellene kan ha sammenheng med hvor avdelingene er lokalisert, og kan ha vært bedre skjermet med tanke på hvordan sykehusene håndterte pandemien. Foto: privat

– Det var spesielt ugunstig at døgnbasert rehabilitering ved UNN Tromsø var lokalisert i den nye A-fløya som ble omdisponert til koronaberedskap. Dette rammet dessverre våre pasienter ekstra mye, skriver Bjørn-Yngvar Nordvåg, i en e-post til NRK.

Nordvåg er leder ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN. De har nylig mottatt rapporten, og er i ferd med å gå gjennom den.

– En rask vurdering er at hovedfunnene stemmer og har sammenheng med at ressurser til rehabilitering i stor grad ble omdisponert i forbindelse med koronapandemien, sier Nordvåg.

– Vi er nå tilbake i ordinær drift.

Helse Nord: – nødvendig å prioritere covid-19

Helsedirektoratet utarbeidet en veiledning for prioritert behandling. Rapporten viser til at disse ble fulgt opp i de fleste regioner, ved unntak av Helse Nord.

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord skriver i en e-post til NRK at aktiviteten ble redusert som følge av smitteverntiltak.

– I våre sykehus var det nødvendig å prioritere personell og areal til behandling av covid-19, skriver fagdirektøren.

– Dessverre rammet pandemien behandlingstilbudet til mange av våre pasienter, og denne rapporten viser at dette også gjelder tilbudet innen rehabilitering, skriver Tollåli i e-post til NRK. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Helse Nord og helseforetakene har ikke hatt anledning så langt til å evaluere på hvilken måte vi eventuelt kunne lagt bedre til rette for rehabilitering under pandemien, skriver Tollåli.

De gjør nå en innsats for å gi behandling til pasienter som har timene utsatt. Tollåli skriver i e-posten at UNN også har opprettet en regional spesialpoliklinikk for rehabilitering av ettervirkninger etter covid-19.