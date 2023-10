43 mandater i kommunestyret. Det trengs 22 mandater for rent flertall.

Ap går til valg på samme koalisjon som tidligere med: SV, MDG og SP.

Den rødgrønne koalisjonen, sammen med MDG, fikk 23 mandater ved forrige kommunevalg i 2019. I 2023 fikk partiene 20 mandater totalt og trenger støtte fra Rødts to kandidater for å komme i mål.

Et borgelig flertall er avhenging av å bringe Sp over til borgelig side for å vippe valget.