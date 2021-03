– Basilikumen har virkelig vokst seg stor!

Urtene i vinduskarmen grodde godt på sommerstid, men på vinteren døde alle. Torbjørn Preus Schou som bor i Vadsø i Finnmark fikk nytt håp om en helårs urtehage da han lærte om hydroponisk dyrking, også kalt hydroponi. Han kjøpte en dyrkestasjon på nettet og plantet sine første frø for to uker siden.

– Jeg er imponert over hvor fort det har gått, og over hvor enkelt det er, sier Schou.

Å dyrke i vann

Hydroponi vil si at man dyrker planter og grønnsaker i vann.

Planten trekker til seg næring gjennom røttene fra et vannreservoar med tilsatt vekstmiddel. Man kan også dyrke semihydropont, ved å sette plantene i et uorganisk materiale, som lecakuler.

Michel Verheul dyrker også hydroponisk. Foto: Rune A. Hansen / NRK

– Hydroponisk dyrking i veksthus gir ti ganger så høy avling per år sammenlignet med dyrking på jorder, sier Michel Verheul, forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Han sier at hydroponi har blitt brukt kommersielt i snart 50 år.

– Når planter dyrkes i jord er det mye sykdommer og skadedyr som sitter i jorden. Ved å dyrke dem i vann unngår man sykdommer og skadedyrene.

Hydroponi bruker også 20 ganger mindre vann enn ved dyrking i jord. I tillegg unngår man jordsøl og kan dyrke året rundt – og overalt.

Verheul forklarer at dette er grunnen til at veksthus har gått over til hydroponi i kommersielt bruk. Når man ikke avhengig av store jorder, kan salater og urter dyrkes i veksthus hvor som helst.

På den måten kan man også korte ned transportveien fra veksthus til butikk.

Verheul har selv hevet seg på trenden. Han dyrker urter og salater hydroponisk på kjøkkenet, og er svært fornøyd med resultatene han får.

– Hele året spiser jeg salater og krydderurter, fra egen hage.

Michel Verheul kan hente fersk salat hver dag Foto: Michel Verheul

Over 100 planter

Synne Eilertsen er en av dem som har drevet lengst med hydroponi i Norge. Det hele begynte for to år siden med en liten monstera-plante. Hun var lei skadedyr og jordsøl.

I dag er stuen er fylt med over hundre grønne planter, nesten alle dyrkes semihydropont.

Synne Eilertsen har fylt stuen med over 100 planter. Foto: Synne Eilertsen/@plantehelse

– Jeg er jo over gjennomsnittet interessert i planter. Jeg syntes det var en enkel og effektiv måte å få gode resultater på, sier Eilertsen.

På instagrambrukeren @plantehelse deler hun tips og triks. Hun syns det er positivt at hydroponi og semihydroponi begynner å bli populært i Norge, men understreker at man må lese seg opp på forhånd.

– Det er ikke så enkelt som å ta planten ut av jord, sette den i lecakuler og tilsette næring til vannet.

Doblet salg

Thomas Skjennald er positivt overrasket over trenden som har utviklet seg. Foto: Felleskjøpet

Det er ikke bare i sosiale medier at interessen for hydroponi har tatt seg opp.

Felleskjøpet melder om en dobling av produktsalget hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet legger til at salg av frø og plantebelysning har tredoblet seg i samme periode.

– Nordmenn begynner å få opp øynene for å enkelt kunne dyrke urter hydroponisk, enten på kjøkkenbenken eller i vinduskarmen.

Torbjørn Preus Schou er en av dem. Han har kun holdt på i to uker, men har alt bestemt seg for at han skal fortsette med hydroponi.

– Når det er så lav terskel og så lite man trenger å gjøre, så er det egentlig åpent for alle.