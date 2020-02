Ny meningsmåling: Folk i nord vil ha statlig luftambulansetjeneste

En meningsmåling som InFact har gjort for NRK viser et klart flertall for at staten skal overta luftambulansetjenesten.

Og dette gjelder alle partier. Også i Høyre, som er partiet med lavest andel, er det flertall med 52,9 prosent som vil ha statlig overtagelse.

Mer enn 1200 personer i Troms og Finnmark er spurt. Totalt vil 76 prosent av disse at staten skal overta tjenesten. I Finnmark er det 79,7 prosent og i Troms 74,2 prosent som vil ha staten inn. 13,1 prosent i Troms og 12,5 i Finnmark vil ha private til å drive tjenesten.

– Ikke overraska

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overraska.

– Mange har vært og er bekymra for situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

– Den viser det jeg har vært veldig klar over, nemlig at mange har vært og er bekymra for situasjonen i luftambulansetjenesten. Da er det og naturlig at man peker på andre løsninger.

Det svensk-britiske firmaet Babcock overtok ambulanseflytjenesten 1. juli i 2019 og har i ettertid fått mye kritikk for dårlig beredskap.

– Denne høsten som har vært krevende for vår del, sier driftsleder i Babcock Hilde Sjurelv. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Mange ambulansefly har vært ute av drift på grunn av tekniske problemer, noe som gjør at heller ikke driftsleder Hilde Sjurelv er overraska over resultatet av meningsmålingen.

– Vi har forståelse for at så mange mener dette etter høsten som har vært krevende for vår del. Vi har slitt med bemanning og vi har hatt store tekniske utfordringer, så det er fullt forståelig at folk ønsker en statlig overtagelse, sier hun.

– Helt naturlig at det offentlige tar over

At det har skapt utrygghet i befolkningen er det ingen tvil om. En liten rundspørring på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø levner ingen tvil. De fleste NRK spør mener den bør være offentlig. Blant dem er Einar og Anne Margrethe Eriksen fra Sørreisa.

– Det burde være helt naturlig at det er det offentlige som tar seg av det, sier Einar Eriksen.

Han mener det ikke bør stå om penger når det gjelder det offentlige helsetilbudet.

Anne Margrethe føyer til at man føler seg utrygg når denne tjenesten ikke fungerer.

Einar og Anne Margrethe Eriksen mener luftambulansetjenesten slik har fungert skaper utrygghet. Foto: Laila Lanes / NRK

Prisen bør ikke være avgjørende

Flere NRK spør peker på at luftambulansetjenesten fungerte godt før Babcock overtok selv om den også da var drevet privat. Da var det Lufttransport som drev tjenesten. Selskapet tapte kampen da nytt anbud blei lagt ut. Det er kommet fram at pris var avgjørende for at Babcock vant anbudet den gang.

Svein Helge Ellefsen fra Kjøpsvik er en av dem som reagerer på at prisen skal være avgjørende. Han mener dette er noe av årsaken til problemene.

– Prisen er så «nedpruta», og da blir tilbudet dårligere, sier han.

Svein Helge Ellefsen fra Kjøpsvik er en av dem som reagerer på at prisen på luftambulansetjenesten skal være avgjørende, her sammen med Ernst Eivik. Foto: Laila Lanes / NRK

Tjenesten utredes

Nå arbeider et utvalg med å finne ut hvilken løsning som er best. Er det offentlige som skal drive denne tjenesten? Skal den drives av private som i dag? Eller skal ideelle organisasjoner drive den? Og om det fortsatt skal være private, skal det da gjøres endringer i anbudssystemet?

Høie setter sin lit til at utredningen vil gi noen svar.

– Det som er viktig nå er å få en god faktabasert utreding fra ekspertutvalget.

– Er det ikke viktig at luftambulansetjenesten kommer fortest mulig på skinner slik at det ikke er en akuttsituasjon som avgjør valgene for framtida?

– Jo, og det har og vært min hovedprioritet hele veien, for dette er uansett ikke en løsning som er aktuell før om lang tid. Og det har jo også Arbeiderpartiet sagt at dette ikke er noe som kan gjøres over natten.

Derfor er hans hovedprioritet å sørge for at vi har en velfungerende tjeneste, sier han.

– Og det forventer vi at Babcock leverer, men i tillegg har vi satt inn ekstra ressurser for å nettopp skape ro om tjenesten.