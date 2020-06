Det er et år siden NRK skrev om Inger- Marie Lupton. Hun fortalte at hun aldri opplevde det som et alternativ å gjennomføre en selvbestemt abort på sykehuset.

Tvert imot oppfattet hun det som forventet at hun skulle gå gjennom dette hjemme, uten noen assistanse og uten oppfølging fra helsepersonell.

Det ble en svært krevende opplevelse for henne, og Lupton reiste spørsmål ved forsvarligheten ved tilbudet.

NRKs kartlegging viste også at det er stor geografisk variasjon mellom sykehusene når det kommer til metode.

Det fikk flere politikere til å reagere, og det er blant annet derfor Stortinget den kommende uken vil vedta en ny lov.

Lupton forlot Sykehuset Innlandet med tabletter, en lapp som forklarte prosessen og et visittkort med et nummer hun kunne ringe. – Helt jævlig. Slik beskriver det som fulgte. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den skal i fremtiden sikre at kvinner som tar en abort har like rettigheter og tilgang til oppfølging, uansett hvor de bor eller hvilket sykehus de kommer til. Den skal også styrke rettighetene for kvinner som går gjennom en spontanabort.

– Jeg er så glad og takknemlig for at det hjalp å fortelle. At det fremover vil være mer lik praksis, at man kan få vite mer om hva man går til og at det vil være større trygghet, sier Lupton.

Det siste året har hun blitt kontaktet av et stort antall kvinner. Hun har blitt gjenkjent, stoppet på gaten og har fått høre historier som er til forveksling lik hennes egen.

– Har ikke vært godt nok fulgt opp

Lupton sier kvinner som har tatt kontakt har villet dele sine erfaringer eller for å be om råd.

– De har følt på den samme utryggheten og at ingen fortalte hvor jævlig det kunne bli. De har som meg båret på dette alene.

I etterkant har Lupton opplevd at det har blitt en større åpenhet om temaet.

I forslaget til Stortinget heter det at flertallet i helse- og omsorgskomitéen mener at oppfølgingen av kvinner som har vært gjennom en abort, ikke er god nok.

Råd fra Helse- og omsorgkomiteen om styrkede abortrettigheter Ekspandér faktaboks Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Komiteen har for øvrig ingen merknader og har rådet Stortinget til å gjøre følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen selv ønsker det. Stortinget ber regjeringen sikre at alle som gjennomgår en spontanabort, får tilbud om oppfølging fra helsepersonell.

Hele komiteen stiller seg derfor bak forslaget. Det vil derfor med all sannsynlighet bli vedtatt når det behandles på Stortinget 16. juni.

Det er saksordfører Tuva Moflag (Ap) er svært glad for.

– Jeg er utrolig glad for at en enstemmig komité stiller seg bak, sier Tuva Moflag (Ap). Hun viser også til NRKs saker der en rekke kvinner har fortalt om sine opplevelser som en del av bakteppet. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

– Hull i lovverket

– Her har det vært et hull i lovverket som en enstemmig komite nå er beredt på å tette. Vi vet at kvinner har opplevd å få tabletter i hånda for å bli sendt hjem alene. Det har vært tøft. Nå skal kvinner i virkeligheten få bestemme dette selv, sier Moflag.

I tillegg vil man også få på plass bedre rettigheter og oppfølging av kvinner som går gjennom en spontanabort.

En rekke kvinner har gjennom NRK fortalt at oppfølgingen de har fått har vært mangelfull eller fullstendig fraværende. Også dette reagerte flere politikere kraftig på.

Nå får kvinnene som har delt av sine erfaringer ros for motet de har vist gjennom å fortelle.

– Hele komiteen anerkjenner nå at kvinner trenger mer oppfølging etter en spontanabort enn det de har fått i dag. Jeg har selv opplevd dette, og det er så mange kvinner som har stått frem og fortalt det om samme, sier Moflag.

Moflag mener en av årsakene til at det har tatt tid å få dette på plass delvis kan skyldes at temaet tradisjonelt har vært skam- og tabubelagt.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund. Hun har lang erfaring med å gi oppfølging til kvinner som tar medisinsk abort på sykehus.

– All respekt til Inger-Marie som er modig nok til å stå frem og fortelle. Det er så viktig å løfte denne problemstillingen frem i lyset. Det kan ikke forsvares at kvinner ikke får den oppfølgingen de har behov for når de har behov for helsehjelp ved smertefulle prosedyrer, sier Schjelderup.

I dag er Inger-Marie Lupton mamma til her tre måneder gamle Runa. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bare i 2017 var det mer enn 10.000 norske kvinner som gjennomførte en medisinsk abort, slik Inger-Marie Lupton også gjorde.

Hun sier hun er utrolig glad for at andre kvinner i fremtiden vil møte et bedre støtteapparat.

– Dette gir en mye større trygghet når man skal ta et vanskelig valg, eller når man opplever en spontanabort. Det kan være en kjempetung periode i livet. Det er derfor fantastisk at Stortinget endelig ber om dette.

Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset Innlandet, som Inger-Marie var hos før hun tok hjemmeabort, kjente seg ikke igjen i den praksisen hun har beskrevet. Du kan lese hele svaret fra sykehusene her: