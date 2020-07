Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette er første registrerte tilfelle av covid-19 i Tromsø siden 17. mai.

Tromsø kommune ved ordfører Gunnar Wilhelmsen har invitert til pressekonferanse om saken klokka 14.00. NRK sender direkte fra pressekonferansen.

– Smitten ble avdekket i går med positiv prøve. Vedkommende er isolert, og standard smitteprosedyre følges, sier Tor-Emil Schanche, kommunikasjonsrådgiver i Tromsø kommune.

Torsdag ble kafeen på bo- og servicesenteret Heracleum i Tromsø sentrum stengt inntil videre på grunn av covid-19. Senteret har 64 leiligheter. I bygget er det også kafé og frisør. Flere ideelle foreninger har sitt tilholdssted her. NRK har ikke fått bekreftet at det nye smittetilfellet er knyttet til dette senteret for eldre.

Tromsø er blant byene i Norge som har testet flest for koronasmitte. I perioden mandag 22. juni til 5. juli var 607 personer testet for koronaviruset.

I skrivende stund er det registrert nesten 9000 personer i Norge som er eller har vært smittet av koronaviruset.

