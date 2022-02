– Det er for sent for mine hunder. Men kanskje det å stå frem kan redde andre, slik at ikke uskyldige hunder blir tatt livet av. Det sier Ingrid Jane Goin (72) fra Fægfjord i Finnmark.

Høsten 2020 ble Goin dømt til å ikke lenger få eie hunder, og hennes fem pyreneerhunder skulle avlives. Dommen har blitt stående gjennom to ankeprosesser, og torsdag 3. februar ble hundene avlivet.

– Det er feil at fire uskyldige hunder skal avlives. Det er jo som at en mann gjør noe galt, og så blir alle de fire søsknene hans dømt.

Ingrid Goin, som bor i Hammerfest kommune, syns det er urettferdig at uskyldige hunder må bøte med livet. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Ny hundelov på trappene

Dyrebeskyttelsen Norge tilbød seg å bistå med omplassering av hundene, men ble ikke hørt.

– Som prinsippsak syns vi dette er helt grusomt. At man avliver friske hunder fordi eier ikke har passet godt nok på dem. Om eier har gjort noe galt, må man straffe eier, ikke hundene, sier daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Roaldset reagerer på at man fortsetter å avlive hunder som ikke har gjort noe «ulovlig». Hun reagerer på det fordi det i den nye hundeloven som har vært på høring, ikke lenger åpner for denne praksisen.

Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, mener omplassering er bedre alternativ enn avlivning. Foto: Håkon Sparre

Den nye hundeloven er ventet å tre i kraft i løpet av våren 2022.

– Det er nettopp derfor det blir så grotesk at man presser gjennom en avlivning. Her kunne myndighetene valgt at hundene skulle bli omplassert i stedet, sier Roaldset.

– Det er ikke sånn at lovverket sier at hundene skal avlives. Og det virker ekstra rart å presse gjennom en sånn avlivning så tett opptil at vi får et nytt lovverk, sier Roaldset.

Hun forteller at Dyrebeskyttelsen Norge har sett noen tilsvarende saker opp gjennom de siste årene.

– Og vi har aldri greid å redde hundene fra å bli avlivet.

Askot ble avlivet i februar 2022, etter at hundeeieren mistet retten til å ha hunder. En annen av hundeeierens hunder hadde bitt en mann. Foto: Ingrid Jane Goin

Brev til Borch

Venstre har også engasjert seg i saken. Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik har sendt et skriftlig brev til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for å få svar på hvorfor man ikke heller bare omplasserer hunder som ikke lenger kan bo hos eier.

Vil statsråden foreta seg noe for å forhindre at dyr som ikke har utført skade avlives bare fordi de tilfeldigvis har samme eier som en hund som har bitt eller gått løst, samt sørge for klarere retningslinjer for når hunder skal omplasseres og ikke avlives? spør Wetrhus Thorsvik i brevet.

– Enn så lenge er det mulig å avlive fem hunder når bare en av disse hundene har utøvd skade. Det mener jeg er i strid med den overbevisningen både jeg og Venstre har om at dyr har egenverdi, sier Wetrhus Thorsvik til NRK.

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) håper en ny hundelov vil føre til tydeligere retningslinjer for omplassering. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ny hundelov til våren

Landbruks- og matminister Sandra Borch svarer NRK at det er for tidlig å gå inn på spørsmålene som stilles, men at departementet arbeider med et endringsforslag og tekst til et nytt lovforslag.

– Planen er at forslaget skal oversendes Stortinget i løpet av våren 2022.

I et brev til Ingvild Wetrhus Thorsvik svarer ministeren imidlertid at det i loven ligger forslag til endringer som vil hindre at «uønskede hendelser med hunder skjer».

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier at en ny hundelov trolig er klar i løpet av våren 2022. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Dyreglade havner i en veldig klinsj

Åshild Roaldset fra Dyrebeskyttelsen Norge peker på at det kan hende folk ikke tør melde fra om hunder som ikke har det bra hos eier i frykt for at hundene skal bli avlivet.

– Vi tror at mange ønsker at dårlige hundeeiere skal straffes, men de ønsker ikke at hunder skal avlives. De som er dyreglade, kommer i en veldig klinsj med lovverket vi har i dag, og det går ut over dyrevelferden, sier Roaldset.

– Da mener vi at et påbud om å omplassere hunden og et forbud for eier mot å ha hund er et bedre tiltak.

Retten konkluderte imidlertid med at det ikke ville være praktisk mulig eller forsvarlig å omplassere de store hundene.

I dagens gjeldende hundelov står det følgende:

«Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om.»

Løse hunder

For Ingrid Goin er det nå slutt på å ha hunder, i minst tre år, etter at retten konkluderte med at en av hundene hennes bet en mann i leggen, og ved en annen anledning angrep en hund som var ute med sin eier.

Til tross for at det ikke er dokumentert at noen av de andre hundene til Goin har de samme utfordringene som Dakota, er det likevel utvilsomt at andre hunder enn Dakota har vært løse, heter det i dommen. Folk i Fægfjord skal ha vært redd for alle hundene, ifølge dommen.

Goin skal ha blitt påminnet om båndtvang, uten å ha tatt dette til etterretning, ifølge dommen.

Ingrid Jane Goin var uenig i dette, men ble ikke trodd i retten.