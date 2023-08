– Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge solgt sjømat til utlandet for 94,4 milliarder kroner. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med de syv første månedene i fjor.

– Det har vært en prisøkning for produkter som fersk filet av laks, klippfisk av torsk og fryst hel makrell, og det bidrar til en svært positiv julimåned. Samtidig har vi eksportert noe mindre torsk, sei og sild sammenlignet med i fjor, forklarer Chramer.

I juli eksporterte Norge sjømat for 12,4 milliarder kroner, noe som er 928 millioner kroner mer enn samme måned i fjor.

Les også: Over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet fiskes i norske havområder

Stor økning i Kina

Størst eksportvekst i juli var det til Kina. Der ble det solgt fisk for 230 millioner kroner, noe som er hele 90 prosent mer enn i samme måned i fjor.

– Det har aldri vært en så sterk julimåned for eksport av laks til Kina. Vi skal ha i mente at juli i 2022 var preget av covid-19 og nedstenginger, og at juli tradisjonelt er høysesong for etterspørsel av laks i markedet, sier Andreas Thorud, Sjømatrådets sjømatutsending i Kina.

Samtidig har prisveksten målt i utenlandsk valuta stoppet opp for blant annet fersk hel laks. Og for fersk hel ørret er eksportprisen 28 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les også: Tareprodusenter vil konkurrere med laksen – vil bli den nye store eksportnæringen