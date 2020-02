– Det som er problematisk er at de utsetter barn ned til 10-årsalderen for spill. Det synes jeg ingenting om, sier generalsekretær i Norges E-sportsforbund, Jack Holand.

E-sport er konkurranseformen for dataspill.

I Norge spiller 96 prosent av gutter og 86 prosent av jenter mellom 11 og 24 år dataspill, viser tall fra SSB.

Og konkurransedelen innen datasport, e-sport, blir stadig mer populært.

Norsk Tipping har nå inngått et samarbeid med E-sportsligaen, som gjør det mulig å satse penger på kamper i ligaen.

Norsk Tipping understreker at det kun vil være mulig å satse penger på kamper der flertallet av spillerne på lagene er over 18 år.

Men Jack Holand i e-sportsforbundet mener fortsatt det blir feil.

– Jeg vet at det er 18 års aldersgrense på pengespill, men pengespillene er på plattformer der barn og ungdom er. Er det der Norsk Tipping vil være? Er det der de vil tjene pengene sine, spør han.

Og han er ikke alene om bekymringen.

Generalsekretær i Norges E-sportsforbund er ikke fornøgd med at barn ned til 10-årsalderen for spill. Foto: PRESSEFOTO NORGES E-SPORTFORBUND

Startet i feil rekkefølge

– Vi synes ikke det skal være en kobling mellom pengespill og en type idrett så mange ungdommer spiller, sier politisk rådgiver i organisasjonen Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen.

– At ungdom i skolealder skal gå rundt og diskutere odds på forskjellige e-sportskamper er ikke greit, fortsetter Pedersen.

Han mener risikoen blir større for at ungdom oppretter egne spillekontoer når de utsettes for pengespill på plattformene de bruker.

– Dermed har du rekruttert unge mennesker til en bransje der vi ikke vil ha unge mennesker, sier han.

Norsk Tipping mener det ikke er problematisk at de nå får organisere pengespill på dataspill.

Magnus Pedersen er politisk rådgiver i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Han vil ikke ha noen form for pengespill på idretten som opptar mange barn. Foto: Spillavhengighet Norge

Ikke bekymret

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl, mener det ikke er grunn til å frykte at unge skal bli påvirka av pengespill i e-sport. Blant annet fordi flertallet av spillerne på lagene må være over 18 år for at det skal være mulig å satse penger på en e-sportskamp

Jødahl sier også at Norsk Tipping gjerne vil møte Norges E-sportsforbund til en prat.

Statssekretær i kulturdepartementet Knut Åstad Bråten sier at utenlandske spillselskaper har hatt odds på e-sport i flere år. Han mener Norsk Tipping kan bidra til tryggere rammer for denne typen pengespill.

– Norsk Tipping skal sikre at pengespill avholdes i trygge former under offentlig kontroll, for å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Det argumentet kjøper ikke Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

– Vi er ikke glade for at noen pengespillselskaper skal inn i e-sporten. At det er snakk om Norsk Tipping gjør det ikke bedre, sier han.