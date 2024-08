Norsk studentorganisasjon krever høyere støtte for studenter med nedsatt funksjonsevne

Saken oppsummert: • Studenter med nedsatt funksjonsevne mottar et tilleggstipend, men ifølge Norsk studentorganisasjon går de likevel 2000 kroner i underskudd hver måned.

• Studenter kan ikke jobbe de månedene de mottar tilleggstipend, noe som kan føre til økonomiske utfordringer.

• Norsk studentorganisasjon mener at dagens ordning bryter med prinsippet om lik rett til høyere utdanning, og ber regjeringen øke studentstøtten.

• Regjeringen har økt støtten til alle studenter, inkludert tilleggstipendet for nedsatt funksjonsevne, men Norsk studentorganisasjon mener det ikke er nok.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Masterstudenten Henriette Ryeng Davidsen har dysleksi og trenger derfor mer tid til studiene.

Som student med nedsatt funkjsonsevne får hun et tilleggsstipend på litt over 4000 kroner ekstra i måneden.

Til tross for tilleggsstipendet og hjelp fra foreldre sliter hun med å få budsjettet til å gå opp.

– Det går på bekostning av mye, kanskje sosiallivet verst, men også det å dra til lege eller tannlege. Man dytter det ut så langt man klarer.

–Studiene i seg selv er en 120 prosent stilling, i hvert fall i mitt tilfelle, sier Henriette om å studere med dysleksi. Foto: Marita Andersen / NRK

11 måneder i året mottar Davidsen tilleggsstipendet. Reglene tilsier at hun ikke kan jobbe de månedene hun mottar ekstra penger.

Hun har vurdert å kutte ut tilleggstipendet og heller jobbe for å bedre økonomien, men det ville gått på bekostning av studier, et sosialt liv og det frivillige arbeidet hennes som studentpolitiker.

– Den største konsekvensen er at jeg ikke hadde klart å prestere like godt på skolen, og det blir litt dumt at jeg ikke kan ha en videre akademiske karriere hvis jeg skal velge bort studiene mine for jobb.

Henger ikke på greip

I forrige studieår var det 13.935 studenter som mottok tilleggsstøtte. Selv med dette tillegget vil de gå i underskudd med rundt 2000 kroner i måneden, ifølge Norsk studentorganisasjon.

– Vi har et system som egentlig er rigget for at de ikke skal klare seg, sier leder for Norges studentorganisasjon, Kaja Ingdal Hovdenak.

Kaja Ingdal Hovdenak, Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Foto: Jonas Been Henriksen / NRK

Hovdenak mener studenter som mottar tilleggstipendet står i en umulig situasjon hvor de som har krav på et tilleggstipend kan bli tvunget til å si det fra seg og heller jobbe for å få endene til å møtes.

Regjeringen har tidligere uttalt at studenter må belage seg på å jobbe ved siden av studier.

Statssekretær i kunnskapsdepartementet Ivar Prestbakmo har tidligere sagt at studenter kan få verdifull erfaring ved å jobbe ved siden av studier. Foto: Fathia Mahmoud Farah / NRK

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo (SP):

«Regjeringen har levert en kraftig økning i støtten til alle studenter. Siden denne regjeringen tiltrådde i 2021 har studentene fra neste studieår fått over 25.000 kroner mer å rutte med i året. Det er en historisk god satsing på studentene. Det siste studieåret har vi løftet alle lån- og stipendsatsene i Lånekassen med 7 prosent, inkludert tilleggstipendet for nedsatt funksjonsevne med 10 prosent.»

Hovdenak kritiserer svaret til regjeringen og Prestbakmo.

– Hva med de av oss med tilleggsstipend? Vi får ikke nok, og vi har ikke lov til å jobbe. Det henger ikke helt på greip, sier hun.

Kaja Ingdal Hovdenak mener studentene som mottar tilleggsstipendet faller mellom to stoler. Foto: Jonas Been Henriksen / Jonas Been Henriksen

Norsk studentorganisasjon mener ordningen i dag bryter med prinsippet om lik rett til høyrere utdanning, og ber regjeringen øke studentstøtten.

Heltidsstudenten

– Vi er nødt til å gjenreise heltidsstudentene.

Det sier SV- politiker Mona Mørk. Hun kritiserer Prestbakmo og regjeringen, og sier at mange studenter ikke kan jobbe ved siden av studier av flere grunner som blant annet nedsatt funksjonsevne.

Mona Mørk (SV) kritiserer utsagnet til Prestbakmo. – Det Prestbakmo går ut med her, er et veldig A4-syn på hvordan en student skal være. Foto: Jonas Been Henriksen / NRK

– Kanskje du går på et særlig hardt studium, eller at du er nødt til å konsentrere deg 100 prosent om studiet ditt. Vi kan ikke ha det sånn at du skal være avhengig av foreldrenes lommebok for om du skal velge å studere i Norge eller ikke. Det syns jeg blir helt forkastelig.

Derfor vil Mørk øke studiestøtten og tilleggstipendet ytterligere.

– Vi må kunne klare å tilrettelegge studiene sånn at alle skal få muligheten til å studere. Og det skal du kunne gjøre enten du har en funksjonsnedsettelse eller ikke.

Dropper bursdager

Henriette har tatt et valg om å benytte seg av tilleggstipendet og prioritere studiene, men hun synes det er kjipt å måtte si nei til det sosiale.

– Å måtte si nei til venner om at jeg ikke kan være med på festen fordi jeg har ikke penger. Heldigvis har jeg gode venner, så de bare sier 'kom utenom, vi ordner'.

Davidsen setter alltid av penger fra storstipendet til et "krisefond". Foto: Marita Andersen / NRK

Henriette tror ting hadde vært enda strammere økonomisk om hun hadde studert et annet sted. I Horten betaler hun litt over 5000 i leieutgifter med strøm og internett inkludert.

– Jeg er heldig der igjen, men jeg vet jo om studenter i Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand som ikke kan bo hos Studentsamskipnaden og da blir det fort

veldig dyrt på det private markedet.