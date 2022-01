Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er vi endelig fremme, yes!

Det ropte fornøyde forsker Elling Johannessen ut når flyet landet.

Siden slutten av november i fjor har 21 polarforskere har vært isolerte på Gardermoen.

Været har gjort det umulig for dem å fly til Troll forskningsstasjon. Og koronasituasjonen har gjort at de ikke kunne forlate Gardermoen.

Men søndag landet forskerne – og overvintrerne som skulle hjem før jul har allerede reist.

Troll forskningsstasjon Ekspandér faktaboks Troll er en norsk forskningsstasjon i Antarktis. Den ligger i Jutulsessen i Dronning Maud Land, om lag 235 kilometer fra kysten og cirka 1270 meter over havet. Stasjonen er base og utgangspunkt for biologisk, glasiologisk og geologisk feltarbeid i sommersesongen, samt helårsbase for kontinuerlig langtidsovervåkning innenfor meteorologi, stråling, øvre atmosfære, miljøgifter og seismologi. Troll ble etablert som en sommerstasjon i 1989–1990, men ble 12. februar 2005 offisielt åpnet som helårsstasjonen av dronning Sonja. Norsk Polarinstitutt er ansvarlig for driften av basen. Troll-stasjonen kan huse åtte personer i den antarktiske vinteren, og mange flere om sommeren. Kilder: Norsk Polarinstitutt og Store norske leksikon

Elling Johannesen, forsker ved Norsk Polarinstitutt, starter i dag reisen opp til Sør-Afrika. På veien dit skal de gjøre marine studier. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

– Hjemmekontor ganger ti

– Vi har sittet på flyet i nesten et døgn. Nå skal vi komme oss til stasjonen, som er et par kilometer sørover, og ja – vi gleder oss, sier Johannessen.

Det har vært utfordrende å skulle jobbe fra Gardermoen for forskerne, og han beskriver det som «hjemmekontor ganger ti».

– Vi har prøvd å gjøre så mye vi kan fra Gardermoen. Det er et par fuglekolonier som ikke har blitt telt, men sånn er det bare. Nå har vi endelig kommet ned og vi skal gjøre det beste ut av det.

Søndag dro han og hans team ned til en isbrem, for å dra til Sør-Afrika med et skip. Der skal de gjøre marine studier hele veien opp.

Her reiser forskerne til Antarktis. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud/Norsk Polarinstitutt Du trenger javascript for å se video. Her reiser forskerne til Antarktis. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud/Norsk Polarinstitutt

– Vanskelig å beskrive

– Endelig er jeg her, på Troll! Det er vanskelig å beskrive blandingen av følelser jeg sitter med. Det er nok en blanding av lettelse, håp og glede, sier Joanna Sulich.

Hun er fugleforsker og skal studere sjøfugl-kolonien på Svarthamaren i Antarktis.

Etter mange uker med mye venting på Gardermoen, sitter Sulich igjen med blandede følelser av opplevelsen.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende før. Det var mye venting – vi visste ikke at vi kom til å være der så lenge. Du kan se for deg hvor håpefulle vi var for at vi skulle reise, skuffelsen vi følte på da vi ikke fikk det og bare følelsen av å være sliten.

– Det er litt klisjé, men veldig sant; vi var en fantastisk gruppe og jeg satte pris på tiden vi hadde sammen. Vi feiret både jul og nyttår sammen, og flere oppdaget en ny type humor, sier fugleforskeren og ler.

Fugleforskerne Alice Carravieri og Joanna Sulich på vei til Troll forskningsstasjon. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

Ettersom ankomsten til Antarktis og Troll ble veldig mye senere enn planlagt, mistet de feltarbeid. For Joanna og resten av teamet hennes, betyr det at de gikk glipp av å studere fuglene.

– Men det betyr også at vi må endre planene våre, og gjøre så mye vi kan med tiden vi har. Noen har endret flybilletten hjem og skal være her lengre.

Men er alle likevel lettet over å endelig ha landet – og ser fremover.

De fleste skal være her til slutten av februar/begynnelsen av mars, mens seks personer blir igjen for å overvintre til neste sommer.

– Nå skal vi møtes for kake og kaffe, sier Sulich med et stort smil om munnen.

Forskerne har forlatt flyet og er på vei for å bli fraktet til Troll forskningsstasjon. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt