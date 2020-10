Norsk karikaturtegner: – Vil helst slippe å tegne Muhammed

– Jeg synes det er viktig å si rett ut at jeg ikke vil tegne Muhammed.

Det sier karikaturtegner Odd Klaudiussen.

Det florerer ikke med Muhammed-tegninger i norske avisspalter, påpeker han.

– Det ville vært dobbeltmoralsk av meg å si at jeg hadde gjort det når sannheten er at jeg helst vil slippe.

Han har tidligere tegnet Jesus på puben med en øl, og Vårherre som sitter på do. Men grensen går ved Profeten.

– Det er den lille engstelsen for at noen kan bli voldelig som stopper meg, sier han.

Han sier han tror sjansen er liten for at noe ville skjedd med han i Tromsø hvor han bor. Likevel får han seg ikke til å tegne Muhammed satirisk selv om han ønsker å harselere med alle religioner.

– En verdensomspennende religion med millioner av tilhengere er ikke en svak part, det er makt, sier han.

Han mener god satire sparker oppover.

– Det er greit at folk ikke liker det jeg tegner, eller argumenterer mot det. Men vold blir noe annet, sier han.

Etter at en fransk lærer ble drept etter å ha vist en tegning av Muhammed i undervisningen, har det vært stor debatt også i Norge.

Norske lærere har argumentert for og imot å vise fram karikaturer av Mohammed i undervisning om ytringsfrihet.

Denne uka ble årets norske Ossietzky-pris tildelt tre norske satiretegnere. Prisen for fremragende innsats for ytringsfrihet utdeles av norsk PEN.

Timingen var ubehagelig aktuell, skriver redaktør i iTromsø, Egon Holstad, om utdelingen.

iTromsø-redaktør Egon Holstad mener det er viktig å ha gode satiretegnere i norske redaksjoner. Foto: NRK

– Hele karikatur-striden handler om at tegninger har provosert folk, og det sier noe om kraften i tegninger, sier Holstad i Helgemorgen.

Han mener man ikke skal provosere bare for å provosere.

– Selv om du har en respekt for ei anna tro, og skal vokte deg for å støte folk så er det noe absurd med at satire, humor, og kritikk blir besvart med vold. Den volden har vært så ekstrem at folk faktisk vegrer seg, sier han.

Er det noe som har fått regimer og religioner til å moderere seg så er det jo nettopp satire, mener Holstad.

– Vi skal ikke lenger tilbake enn til da jeg var tenåring på slutten av 80-tallet hvor NRK var helt ekstremt tander på kritikk både mot kongehuset og kirka.

Karikaturtegneren håper tiden vil være til hjelp.

– Det var jo forbundet med fare å håne eller spotte kristendommen i gamle dager. Tiden har jobbet for oss der. Så håper jeg det samme vil skje. At man en dag kan få oppleve at det å tegne en Muhammed-karikatur blir møtt med argumenter, og ikke med våpen, sier Klaudiussen.