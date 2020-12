– Noen liker han, og noen liker han ikke.

Det sier Wictoria-Helen Jacopsen i Lyngen om Gollis.

Gollis er en ni meter høy plastnisse som skuer over bygda fra granskogen.

– Det er artig å sitte å se på han når man tar ferga over. Jeg synes han er kjempestilig, sier hun.

Julenissen ble i 1997 ble kåret til Norges styggeste turistattraksjon av VG.

Det er Anne Inger Soini som bor like ved nissen enig i.

– Jeg synes han er stygg, men han har nå stått så lenge der at man blir jo vant til han, sier hun.

Nå skal Gollis få selskap.

Gollis skuer over bygda Foto: Torkil Stoltz / NRK

Nissekonferanse

Fredag ble det kalt inn til en pressekonferanse, også kalt nissekonferanse, i Lyngen.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen har sammen med flere andre jobbet frem en plan for revitalisering av Gollis.

– Han skal få både kjerring og barn. Han skal belyses, ha bedre kulisser. Så skal han stå der. Skinne og blomstre som den fantastiske skapningen han er, sier ordføreren.

Nissemor og nissebarn skal gi positive ringvirkninger for bygda.

– Dette skal bringe inntekter til Lyngen-samfunnet, sier han.

Gollis har stått både ved kommunehuset på Lyngseidet og på fergekaia. Han ble forvist fra hedersplassen på kaia etter mye strid.

Gollis har en mindre prominent plassering i dag enn i 1992 da han ble avduket. Foto: Werner Kiil

Nesten sendt nordover

Senest i fjor var det snakk om å sende nissen til Mehamn i Finnmark. Gollis var ønsket Nissehuset av daværende rådmann i Gamvik, Øyvind Korsberg.

Det satte følelsene i sving i Lyngen.

– Det var tett opp mot valget så det turte jeg ikke. Protestene ble for stor, sier ordføreren.

Gollis ble født i 1992 da lokale ildsjeler ville gjøre noe nytt for den lille kommunen i Nord-Troms.

Lagt ut for salg

I 2011 forsøkte noen å selge nissen på FINN.

– Denne nissen har skapt så mye negativitet i Lyngen. Med dette ønsker jeg å bidra til at noen andre kan overta.

Det sa Christer Møller som ikke eide nissen, men som stod bak salgsannonsen, til NRK for ni år siden.

Gollis blir film

Interessen for Gollis går langt utover bygdas grenser.

Regissør Carl Christian Lein Størmer har holdt på i nesten to år med å lage film om Gollis.

– Det begynte med at jeg så et avisoppslag om at nissen skulle til Finnmark. I løpet av den gåturen hjem hadde det begynt å spinne i hodet mitt, sier filmskaperen.

– Hvordan kan en plastnisse skape så mye følelser i et lokalsamfunn gjennom snart 30 år?