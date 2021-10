Som et svar på hennes kronikk om seksuell trakassering i fiskerinæringa, sier Norges Fiskarlag at det er alvorlig at jenter opplever en slik adferd. Fiskarlaget lover å rydde opp i ukulturen.

Mortensen mener de er 30 år for seint ute.

– De sier mye av det de alltid har sagt, at det ikke skal være sånn. Men hvis de virkelig mener det, hvorfor har de ikke tatt tak i dette før? Når den ene jenta etter den andre har slutta i yrket, hvorfor har de ikke gransket hva som var årsaken? Og når de har fått varsler, hvorfor har de ikke tatt grep på eget initiativ?, spør hun.

At Norges Fiskarlag sier de skal rydde opp, er ikke nok til å imponere Susanne Mortensen.

– Jeg tror det ikke før jeg får se det, at det virkelig skjer noe. For eksempel at menn som trakasserer får en skriftlig advarsel og blir sagt opp dersom de ikke skjerper seg. Det skal være nulltoleranse for trakassering, ikke bare av jenter, men også av 16 år gamle lærlinger som får gjennomgå i dette yrket, sier hun.

24-åringen har fått en enorm respons etter at hun sto fram og fortalte om sine opplevelser i fiskeribransjen.

– Jeg har ikke skjønt hvor stort problemet er. At det er snakk om så mange, sier hun.

– Har en lang vei å gå

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag.

– Hennes historie om trakassering viser at vi i fiskerinæringen fortsatt har en lang vei å gå, og at uakseptable handlinger og holdninger ikke har blitt fulgt opp på en skikkelig måte, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Tirsdag møter Norges Fiskarlag Susanne Mortensen (24) for å høre om hennes opplevelser som ung, kvinnelig fisker.

– Mitt viktigste budskap til dem er at det må handles. For mens vi sitter der og snakker, kan en kvinnelig fisker bli voldtatt av sine kolleger. Slike historier har jeg også fått høre, forteller 24-åringen.

I kronikken «Feil kjønn om bord» som ble publisert i NRK Ytring lørdag skriver Mortensen hvordan hun blir behandlet på jobb. At hun har blitt kalt «svak, hore, fettkjerring og hysterisk». Og at hun er ubrukelig som fisker og burde «legge inn årene» på grunn av sitt kjønn.

– Dette er noe vi ser svært alvorlig på. Slik kan vi rett og slett ikke ha det, sier Ingebrigtsen.

Susanne Mortensen håper at møtet og debatten som nå har blusset opp, fører til en varig endring.

– Det haster med å ta tak i tiltakene som ligger i strategien for bedre likestilling i fiskeriene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Flere historier på lager

– Jeg håper de faktisk gjør noe, for det har de ikke gjort til nå. Dette har jo pågått i 30 år. Første historien jeg fikk var i 1989, det er 32 år siden, sier Susanne Mortensen.

Over 200.000 personer har lest saken. Flere har også sagt sin mening i sosiale medier.

Mange, både kvinner og menn, kommer med støtteerklæringer til den unge fiskeren. Hun har også blitt kontaktet av flere som har delt sine opplevelser.

Hun har selv flere historier på lager, men har valgt å utelate flere ting.

– Det er så stygt at det ikke egner seg på trykk. Jeg var så sint, og har så mange historier at det bare tok meg 30 minutter å skrive den kronikken.

– Vi kommer til å følge opp

Temaet har vært oppe til debatt før, senest i sommer hvor både Fiskarlaget Nord og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) tok avstand fra det de karakteriserte som «ukultur».

Da lovet fiskerlaget å legge bedre til rette for kvinner.

– Vi må starte med å erkjenne at vi så langt ikke har vært flinke nok, sier Ingebrigtsen.

– Vi vil umiddelbart ta tak i de problemene som Mortensen setter fingeren på. Og vi kommer nå til å iverksette undersøkelser for å forsøke å kartlegge omfanget av de problemene som tas opp i kronikken.

Flere har pekt på at det er tøft å være på havet, og at man må være sterk og ha god arbeidsmoral for å leve som fisker. Det er likevel ingen unnskyldning for dårlig moral, mener fisker Mortensen.

– Jeg håper at vi blir likestilt, og at fiskerlaget setter inn tiltak slik at ting snur. Det er de som har virkemidlene.

– Slik situasjonen er i dag, anbefaler jeg ingen å gå samme vei som meg, skriver fisker Susanne Mortensen (24) i en kronikk på NRK.no.

Lover bedring

Mortensen mener at hovedansvaret ligger hos næringa. Fordi fiskerne ikke har snudd til nå, kommer de ikke til å snu frivillig. Men også politikerne med fiskeriministeren i spissen må være med på å bidra.

– Hvis alle drar i samme retning blir dette veldig bra.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier de er sitt ansvar bevisst.

– Som den største næringsorganisasjon er vi nødt til å ta et tungt ansvar for å følge opp, og vi må involvere medlemslagene og tarifforganisasjonene våre, sier Ingebrigtsen.

Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, lover at den nye regjeringen vil ta tak i problemet.

– Susannes historie er fullstendig uakseptabel. Dette er et problem som vi som samfunn må ta tak i. Det er en stor samfunnsutfordring, sier Myrseth.

Les replikken fra Norges Fiskarlag til fisker Susanne Mortensen her.