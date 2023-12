Norge og Færøyene enige om fiskeriavtale

Norge og Færøyene er enige om en fellesavtale for fisket i 2024, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Avtalen sikrer gjensidig tilgang til fiske i hverandres havområdet, og bytte av fiskekvoter mellom forskjellige fiskeslag.

I samsvar med nedgangen i torskekvoten og hysekvoten i Barentshavet medfører avtalen for 2024 en reduksjon av kvotenivået fra årets nivå. Færøyenes kvoter på torsk i norsk sone reduseres med 600 tonn til 4 345 torsk.

Ti l gjengjeld får norske fartøy fiske opp til 53 600 tonn av den norske kolmulekvoten for 2024 i færøyske farvann.

– Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale om kvotebytte også for 2024, og at den er tilpasset fiskemulighetene våre, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.