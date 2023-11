Norge kan stenge grensen mot Russland på kort varsel: – Vi er forberedt

Oppsummering av saken: Ekspander/minimer faktaboks • Finske myndigheter har annonsert at fire av ni grensestasjoner mot Russland vil bli stengt på grunn av en økning i asylsøkere.

• Norge vil også stenge sine grensestasjoner mot Russland hvis nødvendig, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl.

• Til tross for økningen i asylsøkere i Finland, har det ikke vært en tilsvarende økning i grensepasseringer fra Russland til Norge.

• Finske medier rapporterer at asylsøkere blir omdirigert til Storskog, men ingen har ennå ankommet den norske grensestasjonen.

• Norske myndigheter, inkludert Finnmark politidistrikt, følger nøye med på situasjonen og er forberedt på å håndtere en eventuell økning i asylsøkere.

• I 2015 opplevde Sør-Varanger kommune en stor strøm av asylsøkere over den norsk-russiske grensen, men lokale myndigheter er ikke bekymret for en gjentakelse av denne situasjonen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Finske myndigheter fortalte onsdag at fire av ni grensestasjoner på den finsk-russiske grensa vil bli stengt natt til lørdag denne uka.

Nå er Norge klar til å følge etter, om man ser en økning mot den norsk-russiske grensa.

– Vi er forberedt på å gjøre tiltak, og i ytterste konsekvens å stenge grensa, om det blir nødvendig, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

Årsaken er at Finland har opplevd en stor økning av asylsøkere på deres grensestasjoner. Onsdag kveld var det 75 asylsøkere ved den sørøstlige grenseovergangen Lappeenranta.

FINSK GRENSE: Finske myndigheter forteller at de opplever en stor økning av asylsøkere som ønsker å krysse den finsk-russiske grensa uten gyldig dokumentasjon. Foto: Vesa Moilanen Lehtikuva / NTB

Mehl sier at det så langt ikke har vært en økning i grensepasseringer fra Russland over Storskog på samme måte som Finland har sett.

– Gjennom høsten har vi sett veldig lite aktivitet over Storskog, vi har jo mange restriksjoner allerede på hvem som kan reise inn i Norge fra Russland – og det kommer til å vedvare.

JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp) sier de holder god kontakt med finske myndigheter og situasjonen de opplever ved sine grenseoverganger. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Hvorfor går du nå ut med informasjon om at Norge er klare til å stenge på kort varsel?

– Når Finland har sett den utviklingen de har, og har gjort tiltak på sin grense, så kan det også påvirke ankomster over Storskog. Jeg vet mange er opptatte av at vi skal ha god kontroll på grensa, derfor er det viktig å si det tydelig nå – at det har vi. Og så vil vi gjøre enda flere tiltak hvis vi ser at det blir en endring, sier justisministeren.

Den finske presidenten, Sauli Niinistö mener Russland sender asylsøkerne som hevn, på grunn av trygghetsavtalen de har inngått med USA. Dette blir avvist av russiske myndigheter.

– Vi vet at Russland er en trusselaktør mot Norge. Å sende migranter til andre land kan være et virkemiddel i det hybride trusselbildet, derfor har det vært viktig for oss å ha kontroll på Storskog hele veien, sier justisministeren i Norge.

Spenning på grensa

Finske medier skriver at asylsøkere blir omdirigert til Storskog, men så langt har ikke noen av disse kommet til den norske grensestasjonen.

Ordfører Magnus Mæland (H) er trygg på at norske myndigheter har situasjonen under kontroll.

– Jeg forventer at justisministeren og utenriksdepartementet tar de grepene de mener er nødvendig når det gjelder grensa til Russland, det er deres ansvar.

GRENSEKOMMUNE: Ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland (H) er ikke glad for at man nok en gang kan komme til å oppleve en stengt grense til Russland. Foto: Kristin Humstad / NRK

Det er ikke første gang det er spenning rundt grensa som skiller dem fra naboene i øst. Siden krigen brøt ut i Ukraina, har det vært anspent stemning, men fremdeles er mange avhengig av å kunne krysse grensa.

– Vi er en grensekommune til Russland. Selv om forholdet til Putin-regimet er tilnærmet ikke-eksisterende, så har vi veldig mange innbyggere her som har venner, familie og kjære i Russland. Vi har et sivilt liv her, som pågår uavhengig av storpolitikken, sier ordføreren.

Mæland oppfordrer innbyggerne sine om å følge med på hva som skjer.

– Jeg ber alle om å følge godt med i utenriksdepartementet sine reiseråd, og i media.

Minnes krisa i 2015

I 2015 opplevde Sør-Varanger kommune en voldsom strøm over den norsk-russiske grensa.

Hele 5465 asylsøkere kom via «The Artic Route». Med fly og tog kom de til Murmansk, før de dro den siste biten inn mot Norge i bil – og senere på sykkel.

Byen Kirkenes sine omkring 3500 innbyggere mobiliserte, og det måtte settes opp asylmottak i byen.

FLYKTNINGKRISE: I 2015 kom det en strøm av asylsøkere via Murmansk og inn til Norge. Mange hadde betalt mye penger for å bli kjørt mot den norske grensa, før de fortsatte til fots eller på sykkel inn i Norge. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ordføreren er foreløpig ikke nervøs for at det samme kan komme til å skje på nytt.

– Vi har som kommune både dialog med utenriksdepartementet og Finnmark politidistrikt, og vi har et godt planlagt samarbeid med UDI, som har operatør her i Sør-Varanger, sier Mæland.

– Så jeg er ikke bekymra for at det skal gjenta seg. Jeg mener bestemt at den norske regjeringa og staten Norge har lært av 2015.

Følger godt med

En som også vet hva en flyktningstrøm over grensa kan ha å si for grensekommunen, er stabssjef for Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen.

Nå er de derimot mye bedre forberedt om det samme skulle skje på ny.

– Vi bruker vår erfaring fra 2015 og den erfaringen som finske myndigheter nå opplever i sørøst-Finland, sier Sirma-Tellefsen.

POLITI: Stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen sier politiet i Finnmark bruker erfaringene de fikk i 2015, om en lignende situasjon skulle oppstå på ny. Foto: Politiet

De følger godt med på hva som rører seg ved den norsk-russiske grensa om dagen.

– Politiet i Finnmark har monitorert situasjonen godt, og vi har et tett og godt samarbeid både med sentrale myndigheter og finske myndigheter. Den situasjonen som har pågått i Finland har norske myndigheter og Finnmark politidistrikt vært godt informert om.

Når finske myndigheter stenger flere av sine overganger fra Russland fredag, vil politiet se om det gjør at ruten via Murmansk og over til Norge blir aktuell for flere.

– Vi har på nåværende tidspunkt ingen tilsvarende situasjon eller indikasjoner på det, men det er naturlig å monitorere det, for å se om fenomenet flytter seg nordover når Finland stenger en del av sine grenseoverganger.